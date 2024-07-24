Trendyol Süper Lig 2024-2025 Sezonu İlk İki Hafta Programı Açıklandı

Trendyol Süper Lig 2024-2025 Sezonu Açılışı
2024-2025 sezonu için Trendyol Süper Lig'in ilk iki haftalık programı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyuruldu. Sezonun açılış karşılaşması, 9 Ağustos Cuma günü son şampiyon Galatasaray ile Atakaş Hatayspor arasında gerçekleştirilecek ve maçın başlama saati 21:00 olarak belirlendi.
Maç Programı Detayları
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, maç programı hazırlanırken kulüplerin Avrupa kupalarındaki müsabakalarının dikkate alındığı vurgulandı. Ayrıca, UEFA'nın eşleşmelerde yapabileceği değişiklikler gereği programda değişiklikler olabileceği bildirildi. 5 Ağustos'taki play-off turu kura çekimleri sonrası kulüplerin UEFA kupası fikstürlerine göre 3. ve 4. hafta programlarının güncelleneceği ifade edildi.
İlk İki Haftalık Maç Programı
1. hafta:
- 9 Ağustos Cuma:
- 21.00 Galatasaray - Atakaş Hatayspor: RAMS Park
- 10 Ağustos Cumartesi:
- 19.15 Kasımpaşa - Konyaspor: Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
- 21.45 Antalyaspor - Göztepe: Corendon Airlines Park Antalya
- 21.45 Fenerbahçe - Adana Demirspor: Ülker Stadyumu
- 11 Ağustos Pazar:
- 19.15 Sivasspor - Trabzonspor: BG Grup 4 Eylül Stadyumu
- 21.45 Corendon Alanyaspor - Eyüpspor: Alanya Oba Stadyumu
- 21.45 Samsunspor - Beşiktaş: Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu
- 12 Ağustos Pazartesi:
- 21.00 Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir: Çaykur Didi Stadyumu
- 21.00 Sipay Bodrum FK - Gaziantep FK: (Stadyum henüz açıklanmadı)
- Not: Mondihome Kayserispor haftayı BAY geçecek.
2. hafta:
- 16 Ağustos Cuma:
- 21.00 Konyaspor - Galatasaray: MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu
- 17 Ağustos Cumartesi:
- 19.15 Mondihome Kayserispor - Sivasspor: RHG Enertürk Enerji Stadyumu
- 21.45 Adana Demirspor - Çaykur Rizespor: Yeni Adana Stadyumu
- 21.45 Göztepe - Fenerbahçe: Gürsel Aksel Stadyumu
- 18 Ağustos Pazar:
- 19.15 RAMS Başakşehir - Corendon Alanyaspor: Başakşehir Fatih Terim Stadyumu
- 21.45 Gaziantep FK - Samsunspor: Kalyon Stadyumu
- 21.45 Beşiktaş - Antalyaspor: Tüpraş Stadyumu
- 19 Ağustos Pazartesi:
- 21.00 Atakaş Hatayspor - Kasımpaşa: (Stadyum henüz açıklanmadı)
- 21.00 Eyüpspor - Sipay Bodrum FK: Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu
- Not: Trabzonspor haftayı BAY geçecek.