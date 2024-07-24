Trendyol Süper Lig 2024-2025 Sezonu İlk İki Hafta Programı Açıklandı

Trendyol Süper Lig 2024-2025 Sezonu Açılışı

2024-2025 sezonu için Trendyol Süper Lig'in ilk iki haftalık programı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyuruldu. Sezonun açılış karşılaşması, 9 Ağustos Cuma günü son şampiyon Galatasaray ile Atakaş Hatayspor arasında gerçekleştirilecek ve maçın başlama saati 21:00 olarak belirlendi.

Maç Programı Detayları

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, maç programı hazırlanırken kulüplerin Avrupa kupalarındaki müsabakalarının dikkate alındığı vurgulandı. Ayrıca, UEFA'nın eşleşmelerde yapabileceği değişiklikler gereği programda değişiklikler olabileceği bildirildi. 5 Ağustos'taki play-off turu kura çekimleri sonrası kulüplerin UEFA kupası fikstürlerine göre 3. ve 4. hafta programlarının güncelleneceği ifade edildi.

İlk İki Haftalık Maç Programı

1. hafta:

9 Ağustos Cuma: 21.00 Galatasaray - Atakaş Hatayspor: RAMS Park

10 Ağustos Cumartesi: 19.15 Kasımpaşa - Konyaspor: Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu 21.45 Antalyaspor - Göztepe: Corendon Airlines Park Antalya 21.45 Fenerbahçe - Adana Demirspor: Ülker Stadyumu

11 Ağustos Pazar: 19.15 Sivasspor - Trabzonspor: BG Grup 4 Eylül Stadyumu 21.45 Corendon Alanyaspor - Eyüpspor: Alanya Oba Stadyumu 21.45 Samsunspor - Beşiktaş: Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu

12 Ağustos Pazartesi: 21.00 Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir: Çaykur Didi Stadyumu 21.00 Sipay Bodrum FK - Gaziantep FK: (Stadyum henüz açıklanmadı)

Not: Mondihome Kayserispor haftayı BAY geçecek.

2. hafta: