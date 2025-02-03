Trendyol Süper Lig 24. Hafta Programı Belli Oldu

Trendyol Süper Lig'de 24. Haftanın Müsabaka Programı

Trendyol Süper Lig'de 24. haftanın maç programı nihayet belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamayla, bu haftaki önemli karşılaşmalar fanatik spor severlerin gündeminde.

Haftanın Öne Çıkan Maçı

17 Şubat Cumartesi günü yapılacak olan Beşiktaş-Trabzonspor maçı, futbolseverler için büyük bir heyecan yaratıyor. Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak bu maç, taraftarların dikkatle takip edeceği bir müsabaka olacak.

24. Haftanın Tüm Maçları

Ligde 24. haftanın programı şu şekilde:

14 Şubat Cuma: 20.00 Adana Demirspor-Onvo Antalyaspor (Yeni Adana)

Adana Demirspor-Onvo Antalyaspor (Yeni Adana) 15 Şubat Cumartesi: 13.30 Gaziantep FK-Net Global Sivasspor (Gaziantep) 16.00 RAMS Başakşehir-Sipay Bodrum FK (Başakşehir Fatih Terim) 19.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Tüpraş)

16 Şubat Pazar: 13.30 Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor (Mersin) 16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Reeder Samsunspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir) 16.00 ikas Eyüpspor-Bellona Kayserispor (Recep Tayyip Erdoğan) 19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)

17 Şubat Pazartesi: 20.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)

Tüm maçlarda futbolseverlerin merakla beklediği heyecan dolu karşılaşmalar gerçekleşecek. Takımlar, sezonu kapatmaya yaklaşırken, bu haftada elde edecekleri sonuçlar büyük önem taşıyor.