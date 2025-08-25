Trendyol Süper Lig: 3. Hafta — Galatasaray Lider, ikas Eyüpspor 2-1

Trendyol Süper Lig'de 3. Hafta Özeti
Trendyol Süper Lig'de üçüncü hafta tek maçla sona erdi. Üçüncü haftanın kapanış maçında ikas Eyüpspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.
Üçüncü hafta öncesinde TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş, Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir ve Samsunspor-Kasımpaşa maçları, Avrupa müsabakaları nedeniyle ileri tarihe ertelenmişti.
Son şampiyon Galatasaray, sezon başında yaptığı "3'te 3" ile averajla liderlik koltuğunu ele geçirdi.
Sonuçlar
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Göztepe: 0-2
Gaziantep FK-Gençlerbirliği: 2-1
Fenerbahçe-Kocaelispor: 3-1
Trabzonspor-Hesap.com Antalyaspor: 1-0
Zecorner Kayserispor-Galatasaray: 0-4
ikas Eyüpspor-Corendon Alanyaspor: 2-1
Puan durumu
TAKIMLAROGBMAYAVP1.GALATASARAY33001001092.TRABZONSPOR330030393.GÖZTEPE321050574.TÜMOSAN KONYASPOR220071665.SAMSUNSPOR220031266.HESAP.COM ANTALYASPOR320132167.FENERBAHÇE211031248.BEŞİKTAŞ110021139.İKAS EYÜPSPOR310247-3310.GAZİANTEP FK310227-5311.RAMS BAŞAKŞEHİR1010110112.CORENDON ALANYASPOR201112-1113.ÇAYKUR RİZESPOR201103-3114.ZECORNER KAYSERİSPOR201115-4115.KASIMPAŞA200213-2016.GENÇLERBİRLİĞİ300325-3017.KOCAELİSPOR300315-4018.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK200205-50
Gelecek haftanın programı
Süper Lig'de 4. hafta 29 Ağustos Cuma günü yapılacak Göztepe-TÜMOSAN Konyaspor müsabakasıyla başlayacak. Lige 31 Ağustos Pazar günü yapılacak maçların ardından milli takım arası verilecek. Dördüncü haftanın maç programı şöyle:
29 Ağustos 2025 Cuma
21.30 Göztepe-TÜMOSAN Konyaspor (Gürsel Aksel)
30 Ağustos Cumartesi:
19.00 Kocaelispor-Zecorner Kayserispor (Kocaeli)
19.00 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)
21.30 Hesap.com Antalyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Corendon Airlines Park Antalya)
21.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor (RAMS Park)
31 Ağustos Pazar:
19.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Eryaman)
19.00 RAMS Başakşehir-ikas Eyüpspor (Başakşehir Fatih Terim)
21.30 Trabzonspor-Samsunspor (Papara Park)
21.30 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş (Alanya Oba)