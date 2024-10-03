Trendyol Süper Lig 8. Hafta Mücadeleleri Başlıyor

Trendyol Süper Lig'de 8. Hafta Heyecanı
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasının başlangıcını duyurdu. Ligin açılış maçında Çaykur Rizespor ile Antalyaspor yarın saat 20:00'de Çaykur Didi Stadyumu'nda karşılaşacak.
Haftanın Maç Programı
8. hafta maçlarının programı ise şöyle:
- Yarın:
- 20.00 Çaykur Rizespor - Antalyaspor (Çaykur Didi)
- 5 Ekim Cumartesi:
- 13.30 Kasımpaşa - Sipay Bodrum FK (Recep Tayyip Erdoğan)
- 16.00 Göztepe - Net Global Sivasspor (Gürsel Aksel)
- 19.00 RAMS Başakşehir - Bellona Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)
- 19.00 Atakaş Hatayspor - Trabzonspor (Mersin)
- 6 Ekim Pazar:
- 13.30 TÜMOSAN Konyaspor - ikas Eyüpspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
- 16.00 Adana Demirspor - Samsunspor (Yeni Adana)
- 19.00 Galatasaray - Corendon Alanyaspor (RAMS Park)
- 19.00 Gaziantep FK - Beşiktaş (Gaziantep)
Not: Fenerbahçe, ligin 8. haftasını bay geçecek.