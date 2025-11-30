Trendyol Süper Lig: Antalyaspor 1-0 Göztepe — İlk Yarıda Veysel Sarı'nın Golü

Trendyol Süper Lig 14. hafta: Antalyaspor, Göztepe karşısında ilk yarıyı Veysel Sarı'nın 40. dakikadaki golüyle 1-0 önde tamamladı.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 18:27
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 18:27
Trendyol Süper Lig: Antalyaspor 1-0 Göztepe — İlk Yarıda Veysel Sarı'nın Golü

Trendyol Süper Lig: Antalyaspor 1-0 Göztepe (İlk yarı)

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında oynanan mücadelede ev sahibi Antalyaspor, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Karşılaşmanın tek golü 40. dakikada geldi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada sol kanattan Abdulkadir Ömür’ün pasında ceza sahası çaprazında topla buluşan Mady Boli’nin vuruşunda kaleci Heliton meşin yuvarlağı kornere çeldi.

25. dakikada sağ kanattan Efkan Bekiroğlu’nun kullandığı köşe atışında Heliton’un kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

39. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Safuri’nin kullandığı serbest vuruşta top üst direkten oyun alanına geri döndü.

40. dakikada sağ kanattan Safuri’nin kullandığı serbest vuruşta, penaltı noktası yakınında iyi yükselen Veysel Sarı kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0

Stat ve Hakemler

Stat: Corendon Airlines

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Murat Tuğberk Curbay, Esat Sancaktar

Kadrolar

Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Samet Karakoç, Kenneth Paal, Hüseyin Türkmen, Ramzı Safuri, Abdulkadir Ömür, Jesper Ceesay, Nikola Storm, Yohan Boli, Veysel Sarı

Yedekler: Kağan Arıcan, Bahadır Öztürk, Van de Streek, Bachir Gueye, Ensar Buğra Tivsiz, Lautaro Giannetti, Doğukan Sinik, Dario Saric, Ege İzmirli, Engin Poyraz Efe Yıldırım

Teknik Direktör: Erol Bulut

Göztepe: Mateus Lis, Arda Okan Kurtulan, Taha Altıkardeş, Heliton, Juan, Efkan Bekiroğlu, Amin Cherni, Novatus Miroshi, Malcom Bokele, Anyhony Dennis, Janderson

Yedekler: Ekrem Kılınçarslan, Allan Godoi, Rhaldney, Ahmet Ildız, Junior Olaitan, İsmail Köybaşı, Teixeira, Bouajila, Ogün Bayrak

Teknik Direktör: Stanimır Stoilov

Gol

Veysel Sarı (dk. 40) (Antalyaspor)

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 14. HAFTASINDA ANTALYASPOR, GÖZTEPE'Yİ KONUK EDİYOR. KARŞILAŞMANIN İLK...

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 14. HAFTASINDA ANTALYASPOR, GÖZTEPE'Yİ KONUK EDİYOR. KARŞILAŞMANIN İLK YARISI EV SAHİBİ EKİBİN 1-0'LIK ÜSTÜNLÜĞÜYLE SONUÇLANDI.

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 14. HAFTASINDA ANTALYASPOR, GÖZTEPE'Yİ KONUK EDİYOR. KARŞILAŞMANIN İLK...

İLGİLİ HABERLER

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hüseyin Eroğlu: Çorum FK Sonunda Süper Lig’e Yükselecek
2
Bodrum FK 4-0 Çorum FK: Sefer Yılmaz "Sezon Sonuna Kadar Böyle Devam Etmek İstiyoruz"
3
Boston Celtics, 6,1 Milyar Dolarla Satıldı: Tarihi Rekor
4
Kütahyaspor 3-0 Galip: Dumlupınar’da Protokol Destekli Zafer
5
Fenerbahçe, Galatasaray Derbisine Hazır
6
Fethiye’de Enduro ve ATV Şampiyonası: 2025 Şampiyonları Belirlendi
7
İlhan Palut Çaykur Rizespor'a Veda Etti

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı