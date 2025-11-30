Trendyol Süper Lig: Antalyaspor 1-0 Göztepe — İlk Yarıda Veysel Sarı'nın Golü

Trendyol Süper Lig: Antalyaspor 1-0 Göztepe (İlk yarı)
Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında oynanan mücadelede ev sahibi Antalyaspor, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Karşılaşmanın tek golü 40. dakikada geldi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada sol kanattan Abdulkadir Ömür’ün pasında ceza sahası çaprazında topla buluşan Mady Boli’nin vuruşunda kaleci Heliton meşin yuvarlağı kornere çeldi.
25. dakikada sağ kanattan Efkan Bekiroğlu’nun kullandığı köşe atışında Heliton’un kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.
39. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Safuri’nin kullandığı serbest vuruşta top üst direkten oyun alanına geri döndü.
40. dakikada sağ kanattan Safuri’nin kullandığı serbest vuruşta, penaltı noktası yakınında iyi yükselen Veysel Sarı kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0
Stat ve Hakemler
Stat: Corendon Airlines
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Murat Tuğberk Curbay, Esat Sancaktar
Kadrolar
Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Samet Karakoç, Kenneth Paal, Hüseyin Türkmen, Ramzı Safuri, Abdulkadir Ömür, Jesper Ceesay, Nikola Storm, Yohan Boli, Veysel Sarı
Yedekler: Kağan Arıcan, Bahadır Öztürk, Van de Streek, Bachir Gueye, Ensar Buğra Tivsiz, Lautaro Giannetti, Doğukan Sinik, Dario Saric, Ege İzmirli, Engin Poyraz Efe Yıldırım
Teknik Direktör: Erol Bulut
Göztepe: Mateus Lis, Arda Okan Kurtulan, Taha Altıkardeş, Heliton, Juan, Efkan Bekiroğlu, Amin Cherni, Novatus Miroshi, Malcom Bokele, Anyhony Dennis, Janderson
Yedekler: Ekrem Kılınçarslan, Allan Godoi, Rhaldney, Ahmet Ildız, Junior Olaitan, İsmail Köybaşı, Teixeira, Bouajila, Ogün Bayrak
Teknik Direktör: Stanimır Stoilov
Gol
Veysel Sarı (dk. 40) (Antalyaspor)
