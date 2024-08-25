Trendyol Süper Lig: Antalyaspor Maçında Hatayspor Üstünlük Kurdu

Trendyol Süper Lig 3. Hafta Maç Özeti

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Antalyaspor ve Atakaş Hatayspor karşılaşmasının ilk yarısı, Hatayspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle noktalandı.

Önemli Anlar

Karşılaşmanın 3. dakikasında Antalyasporlu Safuri, ceza sahası sol çaprazından bir şut çekti ancak kaleci Erce Kardeşler bu pozisyonda gole izin vermedi.

22. dakikada konuk ekip, ceza sahasında yaşanan bir pozisyon sonrası penaltı kazandı. Diack’ın şutuna, Emre Uzun’un el ile müdahale ettiğine karar veren hakem Atilla Karaoğlan, penaltı atışını verdi.

26. dakikada Hatayspor, penaltı atışını kullanan Strandberg ile öne geçti. Kaleci Piric’in müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu. (0-1)

32. dakikada, Fernandes’in pasında ceza alanında topla buluşan Strandberg, kaleci Piric’i geçerek ikinci golünü attı ve takımını 2-0 öne geçirdi.

Antalyaspor'un Penaltı Üstünlüğü Kaçtı

38. dakikada Fernandes'in ceza sahasından yaptığı şut kaleci Piric tarafından kornere çarpıldı.

42. dakikada Antalyaspor, Djenepo’nun ceza sahasında düşmesiyle ikinci bir penaltı kazandı. Hakem Atilla Karaoğlan, bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.

43. dakikada penaltıyı kullanan Safuri, kaleci Erce Kardeşler'in başarılı kurtarışıyla gol atma şansını değerlendiremedi.

İlk yarının ardından Atakaş Hatayspor, 2-0'lık üstünlük sağladı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor takımları Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Antalyasporlu oyuncu Burak İngenç (sağda) rakibi Kamil Ahmet Çörekçi (solda) ile mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor takımları Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Antalyasporlu oyuncu Burak İngenç (sağda) rakibi Kamil Ahmet Çörekçi (solda) ile mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor takımları Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Antalyasporlu oyuncu Burak İngenç (sağda) rakibi Kamil Ahmet Çörekçi (solda) ile mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor takımları Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Antalyasporlu oyuncu Burak İngenç (sağda) rakibi Kamil Ahmet Çörekçi (solda) ile mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor takımları Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Antalyasporlu oyuncu Burak İngenç (sağda) rakibi Kamil Ahmet Çörekçi (solda) ile mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor takımları Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Antalyasporlu oyuncu Burak İngenç (sağda) rakibi Kamil Ahmet Çörekçi (solda) ile mücadele etti.