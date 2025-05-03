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Trendyol Süper Lig: Başakşehir, Hatayspor'u 2-1 Geçti!

Trendyol Süper Lig 34. haftasında RAMS Başakşehir, Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenerek ilk yarıyı önde tamamladı.

Yayın Tarihi: 03.05.2025 20:14
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 20:14
Trendyol Süper Lig: Başakşehir, Hatayspor'u 2-1 Geçti!

Trendyol Süper Lig'de Heyecan Dorukta

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında RAMS Başakşehir, Atakaş Hatayspor karşısında sergilediği etkili performansla ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

İlk Yarının Golleri

Karşılaşmanın başlama düdüğüyle birlikte Hatayspor, 4. dakikada öne geçti. Başakşehir savunmasının paslaşma sırasında araya giren Görkem Sağlam, Strandberg'e pas attı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Strandberg, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak skoru 1-0 yaptı.

Ancak Başakşehir, müdahalelerin ardından 9. dakikada dengeyi sağladı. Sağ kanatta Crespo'nun altıpasa ortasında, Piatek düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1.

11. dakikada, sol kanatta Cemali Sertel'in çalımlarıyla kaleye yolladığı top, kaleci Muhammed Şengezer tarafından kornere çelindi.

24. dakikada, Yusuf Sarı'nın ceza yayının solundan sert vuruşu, üstten auta gitti.

30. dakikada Başakşehir öne geçti. Ceza sahasında topu kontrol eden Crespo, Hatayspor savunmasını çalımlayarak meşin yuvarlağı Yusuf Sarı'ya çıkardı. Yusuf Sarı'nın vuruşunda top bir kez daha ağlarla buluştu: 1-2.

44. dakikada Yusuf Sarı'nın topuk pasıyla ceza sahasına giren Kemen, Kamil Ahmet Çörekçi'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Ali Yılmaz, penaltı noktasını gösterdi. 45+1. dakikada penaltıda, topun başına geçen Piatek'in sol köşeye atışı kaleci Bekaj tarafından müdahale edilerek kornere gönderildi.

İlk yarı, RAMS Başakşehir'in 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Atakaş Hatayspor ile RAMS Başakşehir, Mersin Stadyumu'nda...

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Atakaş Hatayspor ile RAMS Başakşehir, Mersin Stadyumu'nda karşılaştı. Başakşehirli oyuncular, Piatek'in (9) attığı golü ardından sevinç yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Atakaş Hatayspor ile RAMS Başakşehir, Mersin Stadyumu'nda...

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Atakaş Hatayspor ile RAMS Başakşehir, Mersin Stadyumu'nda karşılaştı. Başakşehirli oyuncular, Piatek'in (9) attığı golü ardından sevinç yaşadı.

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