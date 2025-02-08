DOLAR
35,94 0,01%
EURO
37,13 -0,01%
ALTIN
3.306,95 0,01%
BITCOIN
3.459.563,38 -0,47%

Trendyol Süper Lig: Bellona Kayserispor 2-1 TÜMOSAN Konyaspor İlk Yarı Sonucu

Trendyol Süper Lig'deki önemli karşılaşmada Kayserispor, Konyaspor'u 2-1 önde tamamladı. İlk yarıda heyecan dolu anlar yaşandı.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 17:02
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 17:02
Trendyol Süper Lig: Bellona Kayserispor 2-1 TÜMOSAN Konyaspor İlk Yarı Sonucu

Trendyol Süper Lig'de İlk Yarı Sona Erdi

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Bellona Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşmanın İlk Dakikaları

5. dakikada Guilherme'nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahasında Kramer'in kafa vuruşu kaleci Bilal Beyazıt tarafından son anda çeldildi. Kayserispor savunması, topu kornere göndererek tehlikeyi önledi.

Gollerin Peş Peşe Geldiği İlk Yarı

13. dakikada Kayserispor'un kaptırdığı top sonrası ceza sahasında yaşanan karambolde, Tunahan Taşcı'nın şutunda meşin yuvarlak Kolovetsios'a çarparak oyun alanına döndü.

14. dakikada Kayserispor öne geçti. Bourabia'nın pası ile ceza sahası dışında topla buluşan Nazon'un sert şutu ağlarla buluştu ve skoru 1-0 yaptı.

20. dakikada Konyaspor'un kazandığı serbest vuruşta, Aleksic'in ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Bilal son anda kornere çeldi.

23. dakikada Kayserispor farkı 2'ye çıkardı. Mane'nin sol kanattan ortasında, Cardoso'nun ceza sahasındaki kafa vuruşu topu ağlara göndermeyi başardı: 2-0.

27. dakikada Bourabia'nın pasıyla ceza alanında topla buluşan Mane'nin aşırtma vuruşu, kale direğinin üstünden dışarı çıktı.

39. dakikada Boranijasevic'in ceza sahası dışından çektiği sert şut, az farkla kalenin üstünden oyundan çıktı.

45+1. dakikada Konyaspor farkı 1'e indirdi. Ceza sahasına gelen topta Jevtovic'in kafa pasında Aleksic, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.

İlk yarı, Kayserispor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Doğa Olaylarına Dikkat Çekme

Öte yandan, Bellona Kayserispor takımı, 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlere dikkat çekmek amacıyla "Unutmadık, unutmayacağız" yazılı pankart ile sahaya çıktı.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye Basketbol Ligi'nde 24. Hafta Başladı: Esenler Erokspor Heyecan Dolu Bir Maçla Kazandı
2
Futbolda Haftanın Maç Programı: Süper Lig ve 1. Lig Heyecanı!
3
İstanbul Gençlikspor, Altekma'yı Deplasmanda 3-1 Yendi
4
Hentbol Süper Lig'de DEPSAŞ Enerji As, Spor Toto'yu 37-28 Mağlup Etti
5
Trendyol Süper Lig: Bellona Kayserispor 2-1 TÜMOSAN Konyaspor İlk Yarı Sonucu
6
Cüneyt Arkın Okçuluk Spor Salonu Açıldı!

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!