Trendyol Süper Lig: Bellona Kayserispor 2-1 TÜMOSAN Konyaspor İlk Yarı Sonucu

Trendyol Süper Lig'de İlk Yarı Sona Erdi

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Bellona Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşmanın İlk Dakikaları

5. dakikada Guilherme'nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahasında Kramer'in kafa vuruşu kaleci Bilal Beyazıt tarafından son anda çeldildi. Kayserispor savunması, topu kornere göndererek tehlikeyi önledi.

Gollerin Peş Peşe Geldiği İlk Yarı

13. dakikada Kayserispor'un kaptırdığı top sonrası ceza sahasında yaşanan karambolde, Tunahan Taşcı'nın şutunda meşin yuvarlak Kolovetsios'a çarparak oyun alanına döndü.

14. dakikada Kayserispor öne geçti. Bourabia'nın pası ile ceza sahası dışında topla buluşan Nazon'un sert şutu ağlarla buluştu ve skoru 1-0 yaptı.

20. dakikada Konyaspor'un kazandığı serbest vuruşta, Aleksic'in ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Bilal son anda kornere çeldi.

23. dakikada Kayserispor farkı 2'ye çıkardı. Mane'nin sol kanattan ortasında, Cardoso'nun ceza sahasındaki kafa vuruşu topu ağlara göndermeyi başardı: 2-0.

27. dakikada Bourabia'nın pasıyla ceza alanında topla buluşan Mane'nin aşırtma vuruşu, kale direğinin üstünden dışarı çıktı.

39. dakikada Boranijasevic'in ceza sahası dışından çektiği sert şut, az farkla kalenin üstünden oyundan çıktı.

45+1. dakikada Konyaspor farkı 1'e indirdi. Ceza sahasına gelen topta Jevtovic'in kafa pasında Aleksic, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.

İlk yarı, Kayserispor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Doğa Olaylarına Dikkat Çekme

Öte yandan, Bellona Kayserispor takımı, 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlere dikkat çekmek amacıyla "Unutmadık, unutmayacağız" yazılı pankart ile sahaya çıktı.