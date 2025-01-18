Trendyol Süper Lig: Beşiktaş ve Samsunspor 0-0 Berabere Kalıyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı, heyecan dolu anlar yaşandı.

Yayın Tarihi: 18.01.2025 21:11
Güncelleme Tarihi: 18.01.2025 21:11
Trendyol Süper Lig: Beşiktaş ve Samsunspor 0-0 Berabere Kalıyor

Trendyol Süper Lig’de Zorlu Mücadele

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında, Beşiktaş, konuk ettiği Reeder Samsunspor ile 0-0 berabere kalarak puanları paylaşmış oldu.

Maçın Önemli Anları

Karşılaşmada ilk tehlike, 47. dakikada Ntcham'ın pasıyla Mouandilmadji'nin şutunda, kaleci Mert Günok tarafından önlendi. İkinci yarıda, 57. dakikada Rashica'nın sağ kanattan kullandığı kornerde Al-Musrati'nin kafa vuruşu üstten dışarı gitti.

62. dakikada Beşiktaş, gole yaklaşan anlar yaşamaya başladı. Immobile'nin pasıyla ceza sahasına giren Gedson Fernandes, yanındaki Rafa Silva'ya çıkardı. Silva’nın vuruşunda, kaleciden seken topu Schindler çizgiden çıkardı.

63. dakikada, Muçi'nin sağ kanattan gönderdiği ortada Rashica'nın vuruşu yan direğe çarparak auta gitti. 70. dakikada, Rafa Silva'nın sol çaprazdan vuruşunu Okan Kocuk başarılı bir şekilde önledi.

78. dakikada, Rashica'nın ortasında topu kontrol eden Muçi'nin şutu kaleci Okan Kocuk tarafından kurtarıldı. 82. dakikada Ercan Kara'nın şutunu Mert Günok ayaklarıyla önlemeyi başardı.

Maçın son anlarında, 90+7. dakikada Rafa Silva'nın arka direğe yaptığı ortaya Semih Kılıçsoy'un kafa vuruşu, Schindler tarafından çizgiden çıkarıldı.

Sonuç

Büyük bir çekişmeye sahne olan karşılaşma, 0-0'lık sonuçla sona erdi. Beşiktaş, bu sonuçla puanını artırsa da, galibiyet hasretini sürdürdü.

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