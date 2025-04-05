Trendyol Süper Lig: Çaykur Rizespor 0-0 Net Global Sivasspor (İlk Yarı)

Trendyol Süper Lig'de İlk Yarıda Heyecan Dorukta

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında, Çaykur Rizespor ve Net Global Sivasspor arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Her iki takım da skoru açmak için mücadele ederken, etkili ataklar geliştirdiler.

Öne Çıkan Anlar

Maçın 29. dakikasında Çaykur Rizespor'un Hojer'in sol kanattan yaptığı ortada, altıpas içerisinde Sowe'yi bulmayı başardı. Sowe'nin kafa vuruşu, kaleci Ali Şaşal Vural tarafından başarıyla kontrol edildi.

30. dakikada ise Zeqiri, sol kanattan ceza sahasına girdikten sonra son çizgide yerden çevirdiği topu Sowe’ye ulaştırdı. Ancak Sowe'nin gelişine vurduğu top, yine Ali Şaşal Vural tarafından ayaklarıyla kurtarıldı. Devam eden atakta defans, dönen topu kornere uzaklaştırdı.

32. dakikada, Çaykur Rizespor sağ kanattan kullandığı köşe atışında, defansın uzaklaştırdığı topu Taha Şahin kontrol etti. Taha, ceza sahası içerisinde Sowe’yi topla buluşturdu; Sowe’nin vuruşunda kaleci bir kez daha başarılı oldu ve meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

Karşılaşmanın 34. dakikasında Net Global Sivasspor'un Bekir Turaç Böke'nin sağ kanatta kontrol ettiği topu, penaltı noktasındaki Manaj’a aktardı. Manaj’ın gelişine vuruşu az farkla direğin üstünden auta gitti.

İlk yarı, her iki takımın da gol bulma çabalarına rağmen golsüz tamamlandı ve büyük bir heyecanla devam ediyor.