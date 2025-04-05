DOLAR
37,84 0%
EURO
41,3 0%
ALTIN
3.707,98 0,01%
BITCOIN
3.127.726,72 1,84%

Trendyol Süper Lig: Çaykur Rizespor 0-0 Net Global Sivasspor (İlk Yarı)

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor ile Net Global Sivasspor, ilk yarıda golsüz eşitlikle kapandı. Heyecan dolu anlar yaşandı.

Yayın Tarihi: 05.04.2025 14:28
Güncelleme Tarihi: 05.04.2025 14:28
Trendyol Süper Lig: Çaykur Rizespor 0-0 Net Global Sivasspor (İlk Yarı)

Trendyol Süper Lig'de İlk Yarıda Heyecan Dorukta

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında, Çaykur Rizespor ve Net Global Sivasspor arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Her iki takım da skoru açmak için mücadele ederken, etkili ataklar geliştirdiler.

Öne Çıkan Anlar

Maçın 29. dakikasında Çaykur Rizespor'un Hojer'in sol kanattan yaptığı ortada, altıpas içerisinde Sowe'yi bulmayı başardı. Sowe'nin kafa vuruşu, kaleci Ali Şaşal Vural tarafından başarıyla kontrol edildi.

30. dakikada ise Zeqiri, sol kanattan ceza sahasına girdikten sonra son çizgide yerden çevirdiği topu Sowe’ye ulaştırdı. Ancak Sowe'nin gelişine vurduğu top, yine Ali Şaşal Vural tarafından ayaklarıyla kurtarıldı. Devam eden atakta defans, dönen topu kornere uzaklaştırdı.

32. dakikada, Çaykur Rizespor sağ kanattan kullandığı köşe atışında, defansın uzaklaştırdığı topu Taha Şahin kontrol etti. Taha, ceza sahası içerisinde Sowe’yi topla buluşturdu; Sowe’nin vuruşunda kaleci bir kez daha başarılı oldu ve meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

Karşılaşmanın 34. dakikasında Net Global Sivasspor'un Bekir Turaç Böke'nin sağ kanatta kontrol ettiği topu, penaltı noktasındaki Manaj’a aktardı. Manaj’ın gelişine vuruşu az farkla direğin üstünden auta gitti.

İlk yarı, her iki takımın da gol bulma çabalarına rağmen golsüz tamamlandı ve büyük bir heyecanla devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Çiftçilere 8,35 Milyar Lira Destek Ödemesi Bugün Hesaplarda!

Aile Bakanlığı'ndan 500.000 TL Konut Desteği: Kadınlara Özel Program Başladı

Samsun'da 2 Milyar Liralık Dev Yatırım: Şehir Ekonomisi Canlanıyor

İzmir’den Beklenen İkramiye Kararı: Yılda 30.000 TL Destek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Milli Güreşçiler Avrupa Şampiyonası İçin Slovakya'ya Gitti
2
Spor Toto, SMS Grup Efeler Ligi Play-Off İlk Maçında Altekma'yı Geçti
3
Çaykur Rizespor ve Sivasspor Arasında Kritik Bir Beraberlik
4
Arsenal, Everton Deplasmanında Kritik Puan Kaybı Yaşadı
5
Megasaray Hotels Açık Tenis Turnuvası'nda Şampiyonlar Belli Oldu
6
Fenerbahçe Beko, Baskonia İle Zorlu Maça Çıkıyor
7
Trabzonspor Fenerbahçe Maçı İçin İstanbul'a Hareket Etti

Aile Bakanlığı'ndan 500.000 TL Konut Desteği: Kadınlara Özel Program Başladı

Balıkesir, İzmir ve Mersin'den Eşsiz Taşınmaz Fırsatları: İLBANK'dan Açık Artırma!

İzmir’den Beklenen İkramiye Kararı: Yılda 30.000 TL Destek!

İstanbullu Gençlere Hafta Sonu Ücretsiz Müze Ziyareti Müjdesi

EPDK'dan Gece Yarısı Elektrik Zammı: 5 Nisan'dan İtibaren Faturalar Yükselecek

Kademeli Zam Uygulaması Başladı! Çalışanlar için Yüzde 54 Zam Müzakeresi Tamamlandı

İstanbullulara Ücretsiz Kent Bostanları Projesi!

Çiftçilere 8,35 Milyar Lira Destek Ödemesi Bugün Hesaplarda!

Motorin ve Benzinde 275 TL'lik İndirim Fırsatı: 15 Mayıs'a Kadar Devam Edecek

Samsun'da 2 Milyar Liralık Dev Yatırım: Şehir Ekonomisi Canlanıyor

Milyonlarca Memurun Temmuz Maaş Zammı Açıklandı!

Emekli Maaşlarına Enflasyon Revizesi: Ay Ay Artış Dönemi Başlıyor