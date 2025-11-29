Trendyol Süper Lig: Çaykur Rizespor 0-1 Kayserispor — Benes 57'

Trendyol Süper Lig: Çaykur Rizespor 0 - Kayserispor 1
Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Çaykur Rizespor, evinde karşılaştığı Kayserispor’a 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada Sowe’un rakiplerini geçip ceza yayından vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.
57. dakikada ceza sahasının dışında topla buluşan Benes’in vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1
81. dakikada Benes’in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta kaleci Fofana, meşin yuvarlağı kontrol etti.
Hakemler
Cihan Aydın, Özcan Sultanoğlu, Seyfettin Ünal
Çaykur Rizespor
Fofana, Taha Şahin, Mocsi, Sagnan, Hojer (Mithat Pala dk.71), Taylan Antalyalı (Muhamed Buljubasic dk. 31), Papanikolaou (Halil Dervişoğlu dk.71), Sakyi, Jurecka (Olawoyin dk.58), Emrecan (Zeqiri dk. 31), Sowe
Yedekler: Erdem Canpolat, Alikulov, Mihaila, Augusto, Yakup Ayan
Teknik Direktör: İlhan Palut
Kayserispor
Bilal Beyazit, Ramazan Civelek, Bennasser, Denswil, Carole, Furkan Soyalp (Dorukhan Toköz dk.83), Benes, Mane (Talha Sarıarslan dk.79), Mendes (Mehmet Eray Özbek dk.86), Cardoso, Onugkha
Yedekler: Onurcan Piri, Kayra Cihan, Arif Kocaman, Emre Çeltik, Tuci, Arda Kaya, Nurettin Korkmaz
Teknik Direktör: Radomir Dalovic
Gol ve kartlar
Gol: Benes (dk. 57) (Kayserispor)
Sarı kartlar: Sagnan, Halil Dervişoğlu (Çaykur Rizespor); Furkan Soyalp, Mendes, Ramazan Civelek (Kayserispor)
