Trendyol Süper Lig: Çaykur Rizespor 2-0 Fenerbahçe — İlk Yarı Özeti

Trendyol Süper Lig 13. hafta: Çaykur Rizespor, ilk yarıyı Ali Sowe ve Qazım Laçi'nin golleriyle 2-0 önde tamamladı.

Yayın Tarihi: 23.11.2025 21:04
Güncelleme Tarihi: 23.11.2025 21:56
Trendyol Süper Lig: Çaykur Rizespor 2-0 Fenerbahçe — İlk Yarı Özeti

Trendyol Süper Lig: Çaykur Rizespor 2-0 Fenerbahçe (İlk Yarı)

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Çaykur Rizespor, Fenerbahçe’yi ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada sağ kanattan topla ilerleyen Rak-Sakyi’nin ceza sahasına pasında Ali Sowe’un dokunuşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

15. dakikada ceza yayı önünden kazanılan serbest vuruşu kullanan Qazım Laçi’nin vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

24. dakikada Nene’nin sağ taraftan pasında topla buluşan Jhon Duran’ın rakibini geçip kaleci Fofona ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda Fofana meşin yuvarlağı kornere çeldi.

34. dakikada savunmadan seken topa ceza yayı önünde bulunan Fred’in gelişine vuruşunda kaleci Fofana topu kornere çeldi.

Hakemler ve Kadrolar

Hakemler: Çağdaş Atay, Süleyman Özay, Candaş Elbil

Çaykur Rizespor: Fofona, Taha Şahin, Mocsi, Samet Akaydın, Hojer, Papanikolaou, Buljubasic, Rak-Sakyi, Qazim Laçi, Emrecan Bulut, Sowe

Yedekler: Erdem Canpolat, Alikulov, Mihaila, Olawoyin, Taylan Antalyalı, Jurecka, Sagnan, Augusto, Mithat Pala, Zeqiri

Teknik Direktör: İlhan Palut

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Fred, Nene, Asensio, Kerem Aktrükoğlu, Jhon Duran

Yedekler: Tarık Çetin, İrfan Can Eğribayat, Brown, Mert Hakan Yandaş, Yiğit Efe Demir, En-Nesyri, Bartuğ Elmaz, Becao, Oğuz Aydın, Talisca

Teknik Direktör: Domenico Tedesco

Goller: Ali Sowe (dk. 6), Laçi (dk. 15) (Çaykur Rizespor)

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 13. HAFTASINDA ÇAYKUR RİZESPOR, FENERBAHÇE’Yİ AĞIRLIYOR. KARŞILAŞMANIN İLK...

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 13. HAFTASINDA ÇAYKUR RİZESPOR, FENERBAHÇE’Yİ AĞIRLIYOR. KARŞILAŞMANIN İLK YARISI EV SAHİBİ EKİBİN 2-0’LIK ÜSTÜNLÜĞÜ İLE TAMAMLANDI.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 13. HAFTASINDA ÇAYKUR RİZESPOR, FENERBAHÇE’Yİ AĞIRLIYOR. KARŞILAŞMANIN İLK...

İLGİLİ HABERLER

Papara Bakiye İadelerini Resmen Başlattı — Fonlar Kademeli Olarak Banka Hesaplarına Aktarılacak

Diyanet 21 Kasım 2025 Cuma Hutbesini Açıkladı — Birlik ve Kardeşlik

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Kral Kaybederse Final Tarihi Belli Oldu: 'Son 3 Bölüm' Açıklaması

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trendyol Süper Lig: Eyüpspor 1 - Çaykur Rizespor 2
2
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran: "Taraftarımız Olmadan Şampiyon Olamayız"
3
Marco Asensio Rize’de Coştu: 2 Gol, 1 Asistle Fenerbahçe’yi Taşıdı
4
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 5-2 Yenerek Deplasmanda Yine Geri Döndü
5
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 5-2'lik Geri Dönüşle Yendi
6
Fenerbahçe 5-2 Çaykur Rizespor: Galibiyet Serisi 5 Maça Çıktı

Kral Kaybederse Final Tarihi Belli Oldu: 'Son 3 Bölüm' Açıklaması

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?

Papara Bakiye İadelerini Resmen Başlattı — Fonlar Kademeli Olarak Banka Hesaplarına Aktarılacak

Feti Yıldız Kimdir? MHP'li Hukukçu, 72 Yaşında ve İmralı'ya Gidiyor

Fatima Bosch'un Hastalığı Ne? 2025 Miss Universe Tacının Ardındaki Gerçek

Turabi Survivor 2026'ya mı Dönüyor? 'O Ses Türkiye' Şartı Gündemde

Vatandaşlık Maaşı 2026: Kaç TL Olacak? Hesaplama ve Başvuru Detayları

Diyanet 21 Kasım 2025 Cuma Hutbesini Açıkladı — Birlik ve Kardeşlik