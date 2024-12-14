Trendyol Süper Lig: Çaykur Rizespor ve TÜMOSAN Konyaspor 1-1 Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'de Beraberlik

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor ile TÜMOSAN Konyaspor karşı karşıya geldi. Mücadele, 1-1 berabere sona erdi.

İlk Yarıda Hız Kesmedi

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken, ikinci yarıda heyecan arttı. 53. dakikada TÜMOSAN Konyaspor, Pedrinho'nun sağ kanattan yaptığı ortayla eşitliği sağladı. Aleksic, kafayla topu ağlara göndererek skoru 1-1 yaptı.

Üst Düzey Mücadele

Karşılaşmanın 80. dakikasında Taha Şahin'in sağ kanattan yaptığı ortada Akintola kafa vuruşunu auta gönderdi. Bu önemli fırsat, maçı kazanmak için bir şans olarak kayıtlara geçti.

Sonuç olarak, her iki takım da aradığı galibiyeti bulamadı ve karşılaşma 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı.