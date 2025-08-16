DOLAR
Trendyol Süper Lig: Corendon Alanyaspor 0-0 Çaykur Rizespor

Trendyol Süper Lig 2. haftasında Corendon Alanyaspor ile Çaykur Rizespor 0-0 berabere kaldı; direkten dönen şutlar ve Erdem Canpolat’ın kurtarışları mağlubiyeti engelledi.

Yayın Tarihi: 16.08.2025 23:51
Güncelleme Tarihi: 16.08.2025 23:51
Trendyol Süper Lig: Corendon Alanyaspor 0-0 Çaykur Rizespor

Trendyol Süper Lig: Corendon Alanyaspor 0-0 Çaykur Rizespor

2. hafta mücadelesi golsüz eşitlikle sonuçlandı

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Corendon Alanyaspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanan mücadele 0-0 sona erdi.

50. dakikada Alanyaspor'dan Yusuf Özdemir'in kısa düşen geri pasında araya giren Sowe'un vuruşunda, top direğin yanından az farkla auta çıktı.

54. dakikada Alanyaspor'da Güven Yalçın, kaleci Erdem Canpolat'ı önde gördüğü anda topu orta sahadan kaleye gönderdi. Meşin yuvarlak az farkla direğin üstünden dışarı çıktı.

81. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Efecan Karaca'nın ceza sahası dışından vurduğu sert şutta, top Erdem Canpolat'ta kaldı.

Karşılaşma golsüz eşitlik ile tamamlandı.

