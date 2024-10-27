Trendyol Süper Lig: Corendon Alanyaspor Yerel Derbide Önde

Trendyol Süper Lig'de İlk Yarının Özeti

Trendyol Süper Lig'in 10. hafta karşılaşmasında Corendon Alanyaspor ve Onvo Antalyaspor karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısı, Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın Dönüm Noktaları

Karşılaşmanın 3. dakikasında, Antalya ekibinin atağında Kaluzinski'nin yaptığı ortada, Güray Vural'ın şutu Ertuğrul Taşkıran tarafından kornere çelindi.

25. dakikada, Alanyaspor sağ kanattan bir atak geliştirdi. Cordova'nın sert ortasında, Hwang düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve takımına 1-0'lık üstünlüğü sağladı.

Maçın 40. dakikasında Alanyaspor'da Hwang, Veysel Sarı'dan kaptığı topu Augusto ile buluşturdu. Ancak Augusto'nun şutu, Petrusenko tarafından kornere gönderildi.

İlk yarının kapanışı 1-0'lık skorla Almanya temsilcisi için umut verici oldu. İkinci yarıda nelerin olacağı ise merakla bekleniyor.