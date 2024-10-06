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Trendyol Süper Lig'de 8. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta maçları tamamlandı. Galatasaray zirvede, Beşiktaş puan kaybetti.

Yayın Tarihi: 06.10.2024 21:30
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 21:30
Trendyol Süper Lig'de 8. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

Trendyol Süper Lig'de 8. Hafta Mücadeleleri Sonuçlandı

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta maçları geride kaldı. Ligin en üst sırasında yer alan Galatasaray, Corendon Alanyaspor karşısında 1-0 galip gelerek puanını 22'ye yükseltti. Beşiktaş ise deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalarak zirve yarışında bir puan kaybı yaşadı.

Maç Sonuçları

Hafta sonunda oynanan maçların sonuçları şu şekilde:

  • Çaykur Rizespor - Antalyaspor: 2-1
  • Kasımpaşa - Sipay Bodrum FK: 0-0
  • Göztepe - Net Global Sivasspor: 3-2
  • RAMS Başakşehir - Bellona Kayserispor: 1-1
  • Atakaş Hatayspor - Trabzonspor: 1-1
  • TÜMOSAN Konyaspor - ikas Eyüpspor: 2-1
  • Adana Demirspor - Samsunspor: 1-3
  • Gaziantep FK - Beşiktaş: 1-1
  • Galatasaray - Corendon Alanyaspor: 1-0

Not: Bu hafta Fenerbahçe bay geçti.

Puan Durumu

8. hafta sonunda oluşan puan durumu ise şöyle: 

 1. Galatasaray    22 puan 2. Samsunspor     18 puan 3. Beşiktaş      17 puan 4. Fenerbahçe    16 puan 5. RAMS Başakşehir  14 puan 6. Göztepe       14 puan 7. ikas Eyüpspor   13 puan 8. TÜMOSAN Konyaspor 11 puan 9. Sipay Bodrum FK  10 puan 10. Trabzonspor   9 puan 11. Corendon Alanyaspor  10 puan 12. Kasımpaşa    10 puan 13. Net Global Sivasspor  8 puan 14. Antalyaspor  8 puan 15. Çaykur Rizespor  8 puan 16. Gaziantep FK   7 puan 17. Bellona Kayserispor  4 puan 18. Atakaş Hatayspor  3 puan 19. Adana Demirspor  3 puan

9. Hafta Programı

9. hafta maçlarının programı şu şekilde:

  • 19 Ekim Cumartesi
    • 13:30 Bellona Kayserispor - Gaziantep FK (RHG EnerTürk Enerji)
    • 16:00 Trabzonspor - RAMS Başakşehir (Papara Park)
    • 19:00 ikas Eyüpspor - Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)
    • 19:00 Antalyaspor - Galatasaray (Corendon Airlines Park Antalya)
  • 20 Ekim Pazar
    • 13:30 Net Global Sivasspor - Atakaş Hatayspor (BG Grup 4 Eylül)
    • 16:00 Beşiktaş - TÜMOSAN Konyaspor (Tüpraş)
    • 19:00 Corendon Alanyaspor - Kasımpaşa (Gain Park)
    • 19:00 Samsunspor - Fenerbahçe (Samsun Yeni 19 Mayıs)
  • 21 Ekim Pazartesi
    • 20:00 Sipay Bodrum FK - Çaykur Rizespor (Bodrum İlçe)

Not: Adana Demirspor bu hafta bay geçecek.

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