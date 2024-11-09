DOLAR
34,38 -0,03%
EURO
36,84 0,01%
ALTIN
2.969,82 0,01%
BITCOIN
2.623.246,91 0,36%

Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor, Bodrum FK'yı 3-2 Geçti

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Onvo Antalyaspor, Sipay Bodrum FK'yi 3-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 15:40
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 15:56
Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor, Bodrum FK'yı 3-2 Geçti

Antalyaspor, Bodrum FK'yı zorlukla geçti

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında, Onvo Antalyaspor evinde Sipay Bodrum FK ile karşılaştı. Maç sonucunda ev sahipleri 3-2 galip gelerek önemli bir galibiyet elde etti.

Maçın Kırılma Anı: Penaltı Kararı

Karşılaşmanın 59. dakikasında sağ kanattan gelişen Antalyaspor atağında, Gökdeniz'in pasında Puşcaş topa vurdu fakat savunma oyuncularına çarparak kornere gitti. Bodrumsporlu futbolcular, bu pozisyonda topun Antalyasporlu savunma oyuncusunun eline çarptığı iddiasında bulundu. VAR hakeminin çağrısıyla pozisyonu inceleyen hakem Alper Akarsu, penaltı kararı verdi. Puşcaş, penaltıyı gole çevirerek durumu 3-2 yaptı.

Son Dakikalar Heyecan Dolu

73. dakikada Puşcaş'ın pası ile ceza sahasına giren Dimitrov, yerden sert bir şut çekti, ancak top kale direğinin yanından auta çıktı. 76. dakikada, Brazao'nun pasıyla yeniden fırsat yakalayan Dimitrov'un sert şutuna, kaleci Abdullah Yiğiter güçlükle müdahale ederek kornere gönderdi.

88. dakikada Kaluzinski'nin ortasına hareketlenen Thalisson, kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Gökhan Akkan topu iki hamlede kontrol etmeyi başardı.

Maç sonunda, Antalyaspor güçlü bir zafere imza atarak karşılaşmayı 3-2 kazanarak ligdeki puanını artırdı.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Onvo Antalyaspor ile Sipay Bodrum FK takımları Corendon...

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Onvo Antalyaspor ile Sipay Bodrum FK takımları Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Sipay Bodrum FK'dan Zdravko Dimitrov (7) bir pozisyonda rakibi ile mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Onvo Antalyaspor ile Sipay Bodrum FK takımları Corendon...

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Onvo Antalyaspor ile Sipay Bodrum FK takımları Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Sipay Bodrum FK'dan Zdravko Dimitrov (7) bir pozisyonda rakibi ile mücadele etti.

İLGİLİ HABERLER

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalyaspor, Bodrum FK'yı 3-2 Yendi: Aurelio Galibiyeti Hak Ettik Dedi
2
A Milli Kadın Basketbol Takımı Slovakya Maçında Galibiyet Hedefliyor
3
Milli Atletler Balkan Kros Şampiyonası'nda 12 Madalya Kazandı
4
Volkan Demirel: "Takımımın Bana Verdiği Karşılıktan Memnunum"
5
Karşıyaka, Deplasmanda Büyükçekmece'yi Yenerek Süper Lig'de Galibiyetini Aldı
6
Johan Kristoffersson Dünya Rallikros Şampiyonası'nda 7. Şampiyonluğunu Kazandı
7
Toprak Razgatlıoğlu, Alanya'da Dünya Şampiyonu Olarak Coşkuyla Karşılandı

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak