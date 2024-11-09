Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor, Bodrum FK'yı 3-2 Geçti

Antalyaspor, Bodrum FK'yı zorlukla geçti

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında, Onvo Antalyaspor evinde Sipay Bodrum FK ile karşılaştı. Maç sonucunda ev sahipleri 3-2 galip gelerek önemli bir galibiyet elde etti.

Maçın Kırılma Anı: Penaltı Kararı

Karşılaşmanın 59. dakikasında sağ kanattan gelişen Antalyaspor atağında, Gökdeniz'in pasında Puşcaş topa vurdu fakat savunma oyuncularına çarparak kornere gitti. Bodrumsporlu futbolcular, bu pozisyonda topun Antalyasporlu savunma oyuncusunun eline çarptığı iddiasında bulundu. VAR hakeminin çağrısıyla pozisyonu inceleyen hakem Alper Akarsu, penaltı kararı verdi. Puşcaş, penaltıyı gole çevirerek durumu 3-2 yaptı.

Son Dakikalar Heyecan Dolu

73. dakikada Puşcaş'ın pası ile ceza sahasına giren Dimitrov, yerden sert bir şut çekti, ancak top kale direğinin yanından auta çıktı. 76. dakikada, Brazao'nun pasıyla yeniden fırsat yakalayan Dimitrov'un sert şutuna, kaleci Abdullah Yiğiter güçlükle müdahale ederek kornere gönderdi.

88. dakikada Kaluzinski'nin ortasına hareketlenen Thalisson, kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Gökhan Akkan topu iki hamlede kontrol etmeyi başardı.

Maç sonunda, Antalyaspor güçlü bir zafere imza atarak karşılaşmayı 3-2 kazanarak ligdeki puanını artırdı.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Onvo Antalyaspor ile Sipay Bodrum FK takımları Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Sipay Bodrum FK'dan Zdravko Dimitrov (7) bir pozisyonda rakibi ile mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Onvo Antalyaspor ile Sipay Bodrum FK takımları Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaştı. Sipay Bodrum FK'dan Zdravko Dimitrov (7) bir pozisyonda rakibi ile mücadele etti.