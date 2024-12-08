Trendyol Süper Lig'de Galatasaray 2-1 Önde: Sivasspor ile İlk Yarısı

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Sivasspor'u Geride Bıraktı
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Net Global Sivasspor ile Galatasaray arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçın İlk Gelişmeleri
Maçın başlama düdüğünün ardından, 3. dakikada Sara'nın uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Barış Alper Yılmaz vuruşunu yaptı, ancak top defanstan döndü. Pozisyonu değerlendiren Mertens'in sert şutunda, meşin yuvarlak auta gitti.
8. dakikada Mertens'in ara pasında kaleci Nikolic ile karşı karşıya kalan Osimhen, kaleciyi geçtikten sonra topa sert vurdu fakat top kale direğinin yanından dışarı çıktı.
Kırmızı Kart ve İlk Gol
12. dakikada Poungouras'ın uzun pasında ceza sahası önünde Manaj, rakibinden sıyrılmak isterken Metehan Baltacı'nın elle müdahalesiyle durdu. Hakem Turgut Doman, VAR incelemesi sonrası 16. dakikada Baltacı'ya kırmızı kart göstererek sahayı terk etmesini sağladı.
16. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Manaj'ın sert şutu kaleci Muslera tarafından kurtarıldı. 25. dakikada Koita'nın pasında topla buluşan Manaj, ceza sahasına girerken topa sert vurdu, direkten dönen topu Rodrigues düzgün bir vuruşla ağlarla buluşturdu: 1-0.
Galatasaray'ın Yanıtı ve Penaltı
36. dakikada Mertens'in serbest vuruşunu kaleci Nikolic kurtardı. Aynı dakikada Berkan Kutlu'nun sol kanattan verdiği ara pasında Yunus Akgün'ün sert vuruşunda, Nikolic'in kontrol edemediği top ağlara gitti ve durumu 1-1'e getirdi.
İlk yarının son bölümünde 45+1. dakikada Osimhen'in kafa vuruşu Nikolic'te kaldı. 45+6. dakikada, Yunus Akgün'ün ara pasında kaleci Nikolic, Osimhen'i düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. 45+9'da yapılan penaltı atışında Osimhen topu ağlara gönderdi ve ilk yarı 1-2 Galatasaray lehine sona erdi.