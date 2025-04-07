Trendyol Süper Lig'de Göztepe ve Gaziantep FK 1-1 Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'de Göztepe ve Gaziantep FK'ya Beraberlik

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe ile Gaziantep FK arasında oynanan zorlu karşılaşma, 1-1'lik sonuçla tamamlandı.

Maçın Kilit Anları

Karşılaşmanın 48. dakikasında Gaziantep FK öne geçti. Kaleci Burak Bozan'ın uzun pasında, savunmanın arkasına sarkan Halil Dervişoğlu, rakiplerini çalımlayarak ceza sahasında sağ çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Göztepe, üstünlüğü elinde tutamayan Gaziantep FK karşısında, 90+4. dakikada eşitliği sağladı. Sol kanattan Juan'ın yaptığı ortada, Nielsen topu kale çizgisi önüne indirdi ve Kubilay Kanatsızkuş fileleri havalandırarak skoru 1-1 yaptı.

Mücadelede Son Anlar

Karşılaşmanın son dakikalarında Tijanic ceza sahası ön çizgisinde topla buluşarak sert bir şut çekti. Top, üst direkten döndü ve Romulo tamamlamak istediği topu kaleci Burak Bozan'da kaldı.

Sonuç olarak, zorlu mücadele 1-1 beraberlikle tamamlandı.