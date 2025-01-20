Trendyol Süper Lig'de Haftanın Özeti: Trabzonspor Fırtına Gibi!

Trendyol Süper Lig'de 20. Haftanın Kapanışı

Trendyol Süper Lig, 20. hafta maçlarıyla devam etti. Haftanın kapanış maçı, Bordo-mavili Trabzonspor'un Net Global Sivasspor'u 4-0'la geçmesiyle sona erdi. Bu sonuçla birlikte Trabzonspor, ligdeki iddiasını sürdürdü.

Lider Galatasaray Puan Kaybetti

Ligin lideri Galatasaray, düşme hattındaki Atakaş Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak bu sezonki ilk puan kaybını yaşadı. Sarı-kırmızı ekip, bu sonuçla birlikte 2 puan kaybetti.

Fenerbahçe'den Hata Yok

Şampiyonluk iddiasındaki Fenerbahçe, haftanın en dikkat çekici sonuçlarından birine imza atarak, Adana Demirspor'u 4-0 yenerek zirve ile puan farkını 6'ya düşürdü.

Haftanın Maç Sonuçları

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanan maçlar ve skorlar şu şekilde:

Atakaş Hatayspor - Galatasaray: 1-1

RAMS Başakşehir - Çaykur Rizespor: 2-0

Gaziantep FK - Sipay Bodrum FK: 0-0

Beşiktaş - Reeder Samsunspor: 0-0

Göztepe - Onvo Antalyaspor: 1-0

TÜMOSAN Konyaspor - Kasımpaşa: 3-3

Adana Demirspor - Fenerbahçe: 0-4

ikas Eyüpspor - Corendon Alanyaspor: 3-0

Trabzonspor - Net Global Sivasspor: 4-0

Puan Durumu

20. hafta sonrası oluşan puan durumu ise şöyle:

1. Galatasaray - 19 Maç, 63 Puan

2. Fenerbahçe - 19 Maç, 43 Puan

3. Reeder Samsunspor - 19 Maç, 44 Puan

4. Göztepe - 19 Maç, 38 Puan

... 20. Adana Demirspor - 19 Maç, 15 Puan (not: 3 puanı silinmiştir)

Gelecek Haftanın Programı

21. haftanın maçları, 24 Ocak Cuma günü başlayacak. Program şöyle: