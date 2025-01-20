Trendyol Süper Lig'de Haftanın Özeti: Trabzonspor Fırtına Gibi!

Trendyol Süper Lig'de 20. Haftanın Kapanışı
Trendyol Süper Lig, 20. hafta maçlarıyla devam etti. Haftanın kapanış maçı, Bordo-mavili Trabzonspor'un Net Global Sivasspor'u 4-0'la geçmesiyle sona erdi. Bu sonuçla birlikte Trabzonspor, ligdeki iddiasını sürdürdü.
Lider Galatasaray Puan Kaybetti
Ligin lideri Galatasaray, düşme hattındaki Atakaş Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak bu sezonki ilk puan kaybını yaşadı. Sarı-kırmızı ekip, bu sonuçla birlikte 2 puan kaybetti.
Fenerbahçe'den Hata Yok
Şampiyonluk iddiasındaki Fenerbahçe, haftanın en dikkat çekici sonuçlarından birine imza atarak, Adana Demirspor'u 4-0 yenerek zirve ile puan farkını 6'ya düşürdü.
Haftanın Maç Sonuçları
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanan maçlar ve skorlar şu şekilde:
- Atakaş Hatayspor - Galatasaray: 1-1
- RAMS Başakşehir - Çaykur Rizespor: 2-0
- Gaziantep FK - Sipay Bodrum FK: 0-0
- Beşiktaş - Reeder Samsunspor: 0-0
- Göztepe - Onvo Antalyaspor: 1-0
- TÜMOSAN Konyaspor - Kasımpaşa: 3-3
- Adana Demirspor - Fenerbahçe: 0-4
- ikas Eyüpspor - Corendon Alanyaspor: 3-0
- Trabzonspor - Net Global Sivasspor: 4-0
Puan Durumu
20. hafta sonrası oluşan puan durumu ise şöyle:
1. Galatasaray - 19 Maç, 63 Puan
2. Fenerbahçe - 19 Maç, 43 Puan
3. Reeder Samsunspor - 19 Maç, 44 Puan
4. Göztepe - 19 Maç, 38 Puan
... 20. Adana Demirspor - 19 Maç, 15 Puan (not: 3 puanı silinmiştir)
Gelecek Haftanın Programı
21. haftanın maçları, 24 Ocak Cuma günü başlayacak. Program şöyle:
- 24 Ocak Cuma: 20.00 Reeder Samsunspor - Gaziantep FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)
- 25 Ocak Cumartesi: 13.30 Net Global Sivasspor - Bellona Kayserispor (BG Grup 4 Eylül)
- 25 Ocak Cumartesi: 16.00 Corendon Alanyaspor - RAMS Başakşehir (Gain Park)
- 25 Ocak Cumartesi: 19.00 Galatasaray - TÜMOSAN Konyaspor (RAMS Park)
- 26 Ocak Pazar: 13.30 Çaykur Rizespor - Adana Demirspor (Çaykur Didi)
- 26 Ocak Pazar: 16.00 Sipay Bodrum FK - ikas Eyüpspor (Grey Beton Bodrum)
- 26 Ocak Pazar: 16.00 Onvo Antalyaspor - Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya)
- 26 Ocak Pazar: 19.00 Fenerbahçe - Göztepe (Ülker)
- 27 Ocak Pazartesi: 20.00 Kasımpaşa - Atakaş Hatayspor (Recep Tayyip Erdoğan)