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Trendyol Süper Lig'de Haftanın Özeti: Trabzonspor Fırtına Gibi!

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, Sivasspor'u 4-0 yendi. Galatasaray ise puan kaybetti.

Yayın Tarihi: 20.01.2025 22:06
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 22:06
Trendyol Süper Lig'de Haftanın Özeti: Trabzonspor Fırtına Gibi!

Trendyol Süper Lig'de 20. Haftanın Kapanışı

Trendyol Süper Lig, 20. hafta maçlarıyla devam etti. Haftanın kapanış maçı, Bordo-mavili Trabzonspor'un Net Global Sivasspor'u 4-0'la geçmesiyle sona erdi. Bu sonuçla birlikte Trabzonspor, ligdeki iddiasını sürdürdü.

Lider Galatasaray Puan Kaybetti

Ligin lideri Galatasaray, düşme hattındaki Atakaş Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak bu sezonki ilk puan kaybını yaşadı. Sarı-kırmızı ekip, bu sonuçla birlikte 2 puan kaybetti.

Fenerbahçe'den Hata Yok

Şampiyonluk iddiasındaki Fenerbahçe, haftanın en dikkat çekici sonuçlarından birine imza atarak, Adana Demirspor'u 4-0 yenerek zirve ile puan farkını 6'ya düşürdü.

Haftanın Maç Sonuçları

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanan maçlar ve skorlar şu şekilde:

  • Atakaş Hatayspor - Galatasaray: 1-1
  • RAMS Başakşehir - Çaykur Rizespor: 2-0
  • Gaziantep FK - Sipay Bodrum FK: 0-0
  • Beşiktaş - Reeder Samsunspor: 0-0
  • Göztepe - Onvo Antalyaspor: 1-0
  • TÜMOSAN Konyaspor - Kasımpaşa: 3-3
  • Adana Demirspor - Fenerbahçe: 0-4
  • ikas Eyüpspor - Corendon Alanyaspor: 3-0
  • Trabzonspor - Net Global Sivasspor: 4-0

Puan Durumu

20. hafta sonrası oluşan puan durumu ise şöyle: 

1. Galatasaray - 19 Maç, 63 Puan
2. Fenerbahçe - 19 Maç, 43 Puan
3. Reeder Samsunspor - 19 Maç, 44 Puan
4. Göztepe - 19 Maç, 38 Puan
 ... 20. Adana Demirspor - 19 Maç, 15 Puan (not: 3 puanı silinmiştir)

Gelecek Haftanın Programı

21. haftanın maçları, 24 Ocak Cuma günü başlayacak. Program şöyle:

  • 24 Ocak Cuma: 20.00 Reeder Samsunspor - Gaziantep FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)
  • 25 Ocak Cumartesi: 13.30 Net Global Sivasspor - Bellona Kayserispor (BG Grup 4 Eylül)
  • 25 Ocak Cumartesi: 16.00 Corendon Alanyaspor - RAMS Başakşehir (Gain Park)
  • 25 Ocak Cumartesi: 19.00 Galatasaray - TÜMOSAN Konyaspor (RAMS Park)
  • 26 Ocak Pazar: 13.30 Çaykur Rizespor - Adana Demirspor (Çaykur Didi)
  • 26 Ocak Pazar: 16.00 Sipay Bodrum FK - ikas Eyüpspor (Grey Beton Bodrum)
  • 26 Ocak Pazar: 16.00 Onvo Antalyaspor - Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya)
  • 26 Ocak Pazar: 19.00 Fenerbahçe - Göztepe (Ülker)
  • 27 Ocak Pazartesi: 20.00 Kasımpaşa - Atakaş Hatayspor (Recep Tayyip Erdoğan)

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