Trendyol Süper Lig'de İlk Yarı: Sipay Bodrum FK ve Gaziantep FK 0-0 Beraberlikte Kapattı

Trendyol Süper Lig İlk Haftasında Gözler Bodrum'daydı

2023-2024 sezonunun start aldığı Trendyol Süper Lig'de, Sipay Bodrum FK ev sahibi olarak Gaziantep FK ile karşılaştı. Heyecan dolu maçta, ilk yarı 0-0 sonuçlandı.

İlk Yarıda Yaşanan Önemli Anlar

Karşılaşmanın başlangıç düdüğünden itibaren her iki takım da ofansif bir oyun sergilemeye çalıştı. 8. dakikada, Gaziantep FK'dan Maxim, rakip defansa karşı bir serbest vuruş kazandırdı. Maxim'in vuruşu, üst direği yalayarak oyun alanını terk etti.

16. dakikada, Bodrum FK'dan Burak Çoban'ın kafa vuruşu, direğin hemen yanından dışarı gitti. 21. dakikada ise Musah Mohammed, topu rakibinden kaparak Gökdeniz Bayrakdar'a pasını çıkardı fakat kaleci Dioudis bu şutu kornere çeldi.

32. dakikada, Bodrum FK'nın sol kanattan geliştirdiği atakta Gökdeniz Bayrakdar, kaleye yaptığı vuruşu başarılı bir şekilde Dioudis engelledi.

Bodrum FK'nın son önemli atağı ise 37. dakikada gerçekleşti. Brazao'nın vuruşu, yalnızca kale direğinin yanından dışarı çıktı. İlk yarının sona ermesiyle birlikte her iki takım da oyuncularını soyunma odasına golsüz eşitlikle gönderdi.

Maçın Kırılma Anları

İlk yarı, her iki takımın da futboldaki şansları değerlendiremediği bir süreç olarak kayıtlara geçti. İkinci yarıda neler olacağı merakla bekleniyor.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Sipay Bodrum FK ile Gaziantep FK takımları Bodrum İlçe Stadı'nda karşılaştı. Bodrum FK'dan Haqı Osman (19) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Sipay Bodrum FK ile Gaziantep FK takımları Bodrum İlçe Stadı'nda karşılaştı. Bodrum FK'dan Haqı Osman (19) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Sipay Bodrum FK ile Gaziantep FK takımları Bodrum İlçe Stadı'nda karşılaştı. Bodrum FK'dan Haqı Osman (19) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Sipay Bodrum FK ile Gaziantep FK takımları Bodrum İlçe Stadı'nda karşılaştı. Bodrum FK'dan Haqı Osman (19) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Sipay Bodrum FK ile Gaziantep FK takımları Bodrum İlçe Stadı'nda karşılaştı. Bodrum FK'dan Haqı Osman (19) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Sipay Bodrum FK ile Gaziantep FK takımları Bodrum İlçe Stadı'nda karşılaştı. Bodrum FK'dan Haqı Osman (19) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Sipay Bodrum FK ile Gaziantep FK takımları Bodrum İlçe Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Bodrum Fk'dan Fredy (önde) rakibiyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Sipay Bodrum FK ile Gaziantep FK takımları Bodrum İlçe Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Bodrum Fk'dan Fredy (önde) rakibiyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Sipay Bodrum FK ile Gaziantep FK takımları Bodrum İlçe Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Bodrum Fk'dan Fredy (önde) rakibiyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Sipay Bodrum FK ile Gaziantep FK takımları Bodrum İlçe Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Bodrum Fk'dan Fredy (önde) rakibiyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Sipay Bodrum FK ile Gaziantep FK takımları Bodrum İlçe Stadı'nda karşılaştı. Sipay Bodrum FK takımı maç öncesi poz verdi.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Sipay Bodrum FK ile Gaziantep FK takımları Bodrum İlçe Stadı'nda karşılaştı. Sipay Bodrum FK takımı maç öncesi poz verdi.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Sipay Bodrum FK ile Gaziantep FK takımları Bodrum İlçe Stadı'nda karşılaştı. Sipay Bodrum FK takımı maç öncesi poz verdi.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Sipay Bodrum FK ile Gaziantep FK takımları Bodrum İlçe Stadı'nda karşılaştı. Sipay Bodrum FK takımı maç öncesi poz verdi.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Sipay Bodrum FK ile Gaziantep FK takımları Bodrum İlçe Stadı'nda karşılaştı. Sipay Bodrum FK takımı maç öncesi poz verdi.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Sipay Bodrum FK ile Gaziantep FK takımları Bodrum İlçe Stadı'nda karşılaştı. Sipay Bodrum FK takımı maç öncesi poz verdi.