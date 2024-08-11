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Trendyol Süper Lig'de İlk Yarısında Eşitlik: Corendon Alanyaspor 0 - İkas Eyüpspor 0

Trendyol Süper Lig'deki Corendon Alanyaspor - İkas Eyüpspor karşılaşması 0-0 tamamlandı.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 22:56
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 22:56
Trendyol Süper Lig'de İlk Yarısında Eşitlik: Corendon Alanyaspor 0 - İkas Eyüpspor 0

Trendyol Süper Lig'de Heyecan Dolu Bir İlk Yarı

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında, Corendon Alanyaspor ve İkas Eyüpspor arasında gerçekleşen mücadele, ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın Detayları

Maçın başlangıcında Corendon Alanyaspor, 5. dakikada önde baskı yaptı. Kaleci Berke Özer'in pasında, Efecan Karaca topu kaptı ancak vuruşu kale direğinin üstünden auta gitti.

6. dakikada İkas Eyüpspor tarafından gerçekleştirilen bir atakta, Halil Akbunar, kaleci Ertuğrul Taşkıran’ı geçerek kaleye vurdu fakat top direkten döndü. Ceza alanında Thiam'ın pasına Emre Akbaba vurdu fakat top az farkla auta gitti.

9. dakikada Alanyaspor, sağ kanattan etkili bir atak geliştirdi. Hadergjonaj uzun bir pasla Augusto'ya topu ulaştırdı. Augusto’nun ceza sahasındaki şutunu kaleci Berke Özer başarılı bir şekilde kontrol etti.

19. dakikada yine Alanyaspor etkili oldu; Hadergjonaj'ın pasında Augusto çaprazdan şutunu kaleci Berke Özer, kornere çeldi.

26. dakikada, Eyüpspor sol kanattan bir atak geliştirdi. Ahmed Kutucu'nun ceza sahasına gönderdiği topu Halil Akbunar iyi bir kafa vuruşuyla kaleye gönderdi fakat Ertuğrul Taşkıran başarılı şekilde topu kornere gönderdi.

Haftanın bu önemli karşılaşmasının ilk yarısı, golsüz eşitlikle tamamlandı ve her iki takım da ikinci yarıya umutla girecek.

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