Trendyol Süper Lig'de Kaleler 9 Kez Şaşan Golle Sarsıldı

Trendyol Süper Lig'de 17 Haftalık İlk Bölümde Kaleler 9 Kez Şaştı

Trendyol Süper Lig'in 17 haftalık ilk bölümünde futbolcular, kendi kalelerine attıkları 9 golle dikkat çekti. AA tarafından hazırlanan dosya haberde, bu talihsiz anların yanı sıra rakipten gelen goller de öne çıkıyor.

Kendi Kalesine İlk Golü Atan Oyuncu: Adil Demirbağ

Ligde kendi kalesine gol atan ilk isim TÜMOSAN Konyaspor'dan Adil Demirbağ oldu. 3. haftada oynanan Sipay Bodrum FK karşılaşmasında kendi ağlarını havalandıran Demirbağ, bu sezonun en unutulmaz aksiyonlarının başında yer aldı. Maçı Sipay Bodrum FK 3-1 kazanırken, bu golün ardından ligde başka oyuncular da kendi kalelerine gol atma talihsizliği yaşadı.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Rakiplerden Gelen Golleri

Sezonun en skorer ekibi olan Galatasaray, çıktığı 17 maçta 47 gol atarken, bu gollerden 2'si rakiplerden geldi. Sarı-kırmızılılar, 4. haftada Adana Demirspor'a karşı oynadıkları maçta, Semih Güler’in kendi kalesine attığı gol sayesinde 5-1 galip geldi. Ayrıca 16. haftada Trabzonspor'u 4-3 yendikleri karşılaşmada, Ali Şahin Yılmaz’ın 90+8. dakikada attığı kendi kalesine gol de dikkat çekti.

Fenerbahçe ve Göztepe'nin Kalesi en Çok Şaştı

Fenerbahçe ve Göztepe, kendi kalelerine attıkları 3'er golle bu alanda öne çıktı. Fenerbahçe, Khusniddin Alikulov’un kendi kalesine attığı golle Çaykur Rizespor'u 5-0 yendi. Ayrıca Onvo Antalyaspor karşısında da Thalisson’un kendi ağlarına yolladığı top, sarı-lacivertlilerin 2-0 galibiyetine katkı sağladı.

Çok Sayıda Takım Kendi Kalesine Gol Attı

Toplamda, 17 haftalık sürede 9 takım kendi kalelerine gol atarken, bu oyuncular şunlardır:

Adil Demirbağ - TÜMOSAN Konyaspor

- TÜMOSAN Konyaspor Khusniddin Alikulov - Çaykur Rizespor

- Çaykur Rizespor Semih Güler - Adana Demirspor

- Adana Demirspor Thalisson Kelven - Onvo Antalyaspor

- Onvo Antalyaspor Zeki Yavru - Reeder Samsunspor

- Reeder Samsunspor Malcom Bokele - Göztepe

- Göztepe Lucas Lima - RAMS Başakşehir

- RAMS Başakşehir Alexander Djiku - Fenerbahçe

- Fenerbahçe Ali Şahin Yılmaz - Trabzonspor

Bu gelişmeler, Süper Lig'deki rekabetin ne kadar kızıştığını bir kez daha gösteriyor.