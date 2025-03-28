Trendyol Süper Lig'de Konyaspor ve Gaziantep FK Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'in 29. Haftası

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. İlk yarı, her iki takımın da etkili olduğu anlarla 0-0 eşitlikle sona erdi.

İlk Yarının Önemli Anları

Karşılaşmanın 8. dakikasında Yusuf Erdoğan sol kanattan yaptığı ortada, Aleksic kale sahasında iyi yükselerek kafa vuruşu yaptı ancak top, kaleci Burak Bozan'da kaldı.

14. dakikada Konyaspor, sol kanattan Pedrinho ile bir atak geliştirdi. Pedrinho, tam ceza yayı gerisindeki Melih İbrahimoğlu’na topu iletti. Melih, bekletmeden şutunu çekti ancak top, az farkla üstten auta gitti.

18. dakikada Melih İbrahimoğlu yine sahnedeydi. Kaleyi çaprazdan gören noktadan çektiği sert şut, kale direğinden oyun alanına döndü.

İlk yarıda her iki takım da gol atma fırsatlarını değerlendiremeyerek, mücadele 0-0 eşitlikle tamamlandı.