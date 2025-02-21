Trendyol Süper Lig: Eyüpspor 1 - 2 Beşiktaş (İlk Yarı Sonucu)

Trendyol Süper Lig'de İlk Yarının Skoru: Eyüpspor 1 - 2 Beşiktaş

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında zamana hızlı başlayan ikas Eyüpspor, karşılaşmanın 1. dakikasında Emre Mor'un pası ile Tayfur Bingöl'ün attığı golle 1-0 öne geçti.

Beşiktaş, 9. dakikada eşitliği sağlamak için girişimlerde bulundu. Joao Mario'nun ceza sahası sol çaprazından yaptığı ortada Immobile, topu altıpas önüne çevirdi ancak Rashica'nın şutu, kaleci Berke Özer'in müdahalesiyle üst direğe çarptı. Dönen top yine Rashica'nın önüne geldi fakat şutunu tamamlayamadı.

16. dakikada Beşiktaş bir kez daha direğe takıldı. Rafa Silva'nın pasıyla hareketlenen Immobile, topu açtı ve kaleci Berke Özer, kısa düşen topu kapmayı başardı. Joao Mario'nun aşırtma vuruşu ise üst direkten döndü.

18. dakikada Beşiktaş, Immobile'nin pası ile Rafa Silva'nın net vuruşuyla beraberliği sağladı ve durum 1-1 oldu.

27. dakikada ise Svensson'un arka direğe çevirdiği topu uygun pozisyonda bulan Immobile'nin vuruşu, direk tarafına gitti.

45+2. dakikada Beşiktaş, hızlı hücumla öne geçti. Rafa Silva'nın sağ çaprazdan arka direğe yaptığı ortaya Rashica, kafayla müdahale ederek topu ağlara gönderdi ve ilk yarı 2-1 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle tamamlandı.