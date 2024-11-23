Trendyol Süper Lig: Eyüpspor, Rizespor'u 1-0 Geçti

Trendyol Süper Lig Maç Özeti

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında ikas Eyüpspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın İlk Yarısında Öne Çıkan Anlar

Maçta etkili ataklar gerçekleştiren Eyüpspor, 12. dakikada Akintola'nın pası ile Sowe'nun ceza sahası içinden yaptığı sert vuruşla tehlike yarattı; ancak top kale direğinin üzerinden az farkla auta gitti.

17. dakikada Ahmed Kutucu tarafından yapılan asist sonrası Umut Meraş, ceza sahası içinden bekletmeden vuruş yaptı. Bu vuruş kaleci Grbic tarafından kurtarıldı ve top oyun alanına döndü.

Karşılaşmanın 27. dakikasında ise Eyüpspor öne geçti. Savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topa ceza sahası dışından Ahmed Kutucu'nun etkili vole vuruşu ile Olawoyin'e çarpan meşin yuvarlak, ağlarla buluştu ve skor 1-0 oldu.

İlk yarı, Eyüpspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.