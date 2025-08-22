Trendyol Süper Lig: Fatih Karagümrük 0-1 Göztepe (İlk Yarı)

İlk yarı özet

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanan maçın ilk yarısı, konuk takım Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

27. dakikada maçın ilk tehlikeli pozisyonu Göztepe'den geldi. Janderson'un ceza sahası dışı sağ çaprazdan uzak direğe vuruşunda top, kaleci Grbic'ten döndü. Altıpasın gerisinde önüne düşen topu tamamlamak isteyen Arda Okan Kurtulan'ın vuruşu auta gitti.

40. dakikada Göztepe öne geçti. Kaleci Lis'in uzun vuruşunda Emersonn kafayla topu Janderson ile buluşturdu. Janderson, meşin yuvarlağı ceza yayı sağından hızla kale alanına yönelen Olaitan'a aktardı. Olaitan'ın ceza sahası içinde kaleci Grbic ile karşı karşıya yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 0-1.

İlk yarı, Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.