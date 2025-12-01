Trendyol Süper Lig: Fenerbahçe 1-1 Galatasaray - Son Dakika Eşitlik

Trendyol Süper Lig 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı; Jhon Duran 90+5'te skoru eşitledi.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 22:20
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 22:46
Trendyol Süper Lig: Fenerbahçe 1-1 Galatasaray - Son Dakika Eşitlik

Trendyol Süper Lig: Fenerbahçe 1-1 Galatasaray

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Maçın son anlarında Jhon Duran'ın (dk. 90+5) golü eşitliği sağladı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Sane’nin pasında topu alan Osimhen, ceza sahası dışı sağ çaprazından kaleye sert bir şut gönderdi. Kaleci Ederson soluna uzanarak topu kornere çeldi.

60. dakikada Sanchez, ceza sahası içi sağ tarafından topu penaltı noktası yakınına çevirdi. O noktada Sane’nin vuruşu sonrası savunmaya çarpan top kornere gitti.

84. dakikada Talisca’nın ceza yayı önünden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

88. dakikada Edson Alvarez’in ceza sahası dışı sol çaprazından şutunda top kaleci Uğurcan’da kaldı.

90. dakikada soldan kullanılan köşe vuruşu sonrası kale önünde Skriniar iyi yükseldi. Bu oyuncunun kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.

90+5. dakikada sol tarafta topu alan Levent, ceza sahasına kavisli bir orta gönderdi. Penaltı noktası üzerinde kafa vuruşunu yapan Duran, kaleci Uğurcan’ın solundan topu filelerle buluşturdu. 1-1

Goller

Jhon Duran (dk. 90+5) (Fenerbahçe), Leroy Sane (dk. 27) (Galatasaray)

Hakemler

Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci

Kadrolar

Fenerbahçe: Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Archie Brown (Levent Mercan dk. 89), Edson Alvarez, Dorgeles Nene (Oğuz Aydın dk. 79), Marco Asensio, İsmail Yüksek (Fred dk. 79), Kerem Aktürkoğlu (Anderson Talisca dk. 63), Youssef En-Nesyri (Jhon Duran dk. 63)

Yedekler: Tarık Çetin, Mert Hakan Yandaş, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Rodrigo Becao

Teknik Direktör: Domenico Tedesco

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, Mario Lemina, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş (Yunus Akgün dk. 90+3), Lucas Torreira (Berkan Kutlu dk. 90+7), Gabriel Sara, Leroy Sane, İlkay Gündoğan (Arda Ünyay dk. 77), Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen (Mauro Icardi dk. 89)

Yedekler: Batuhan Şen, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz

Teknik Direktör: Okan Buruk

Sarı kartlar

Nelson Semedo, Jayden Oosterwolde, Ederson (Fenerbahçe); Mario Lemina, Okan Buruk (Teknik Direktör), Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen, Uğurcan Çakır (Galatasaray)

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 14. HAFTASINDA FENERBAHÇE, KONUK ETTİĞİ GALATASARAY İLE 1-1 BERABERE...

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 14. HAFTASINDA FENERBAHÇE, KONUK ETTİĞİ GALATASARAY İLE 1-1 BERABERE KALDI.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 14. HAFTASINDA FENERBAHÇE, KONUK ETTİĞİ GALATASARAY İLE 1-1 BERABERE...

İLGİLİ HABERLER

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gökhan Alaş: "Her ne olursa olsun buradan galibiyetle ayrılmalıydık" – Hatayspor 3-3 Adana Demirspor
2
Guerreiro: Samsunspor Önünde 1 Puanı Hak Ettik
3
Okan Buruk Kadıköy’de Yenilmiyor: Fenerbahçe Önünde 3 Galibiyet 2 Beraberlik
4
Uğurcan, Sane ve İlkay ilk Fenerbahçe derbisinde
5
Thomas Reis: Sonuç Sebebiyle Üzgünüz | Samsunspor 1-1 Alanyaspor
6
Kubilayhan Yücel: 'Az hata yapsak galibiyet içten bile değildi' — Adana Demirspor 3-3 Hatayspor
7
Galatasaray Kadıköy'de 10 Derbide 5 Galibiyetle Seriyi Sürdürüyor

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı