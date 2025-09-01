DOLAR
Trendyol Süper Lig: Galatasaray Liderliğini Korudu — 4. Hafta Sonuçları

Trendyol Süper Lig 4. hafta tamamlandı. Galatasaray liderliğini sürdürdü. Haftanın maç sonuçları ve güncel puan durumu belli oldu.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 00:06
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 00:06
Trendyol Süper Lig 4. Hafta Değerlendirmesi

Trendyol Süper Lig'de 4. hafta sona erdi. Milli araya girilirken Galatasaray liderliğini korudu. Haftanın maç sonuçları ve puan durumu aşağıda yer alıyor.

Maç Sonuçları

Göztepe-TÜMOSAN Konyaspor: 1-1

Kasımpaşa-Gaziantep FK: 2-3

Kocaelispor-Zecorner Kayserispor: 1-1

Hesap.com Antalyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 1-2

Galatasaray-Çaykur Rizespor: 3-1

RAMS Başakşehir-ikas Eyüpspor: 0-0

Gençlerbirliği-Fenerbahçe: 1-3

Trabzonspor-Samsunspor: 1-1

Corendon Alanyaspor-Beşiktaş: 2-0

Puan Durumu

TAKIMLAROGBMAYAVP1.GALATASARAY440013112122.TRABZONSPOR4310413103.GÖZTEPE422061584.TÜMOSAN KONYASPOR321082675.FENERBAHÇE321062476.SAMSUNSPOR321042277.HESAP.COM ANTALYASPOR420244068.GAZİANTEP FK420259-469.CORENDON ALANYASPOR3111321410.İKAS EYÜPSPOR411247-3411.BEŞİKTAŞ210123-1312.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK310226-4313.RAMS BAŞAKŞEHİR 2020110214.ZECORNER KAYSERİSPOR302126-4215.KOCAELİSPOR401326-4116.ÇAYKUR RİZESPOR301216-5117.KASIMPAŞA300336-3018.GENÇLERBİRLİĞİ400438-50

