Trendyol Süper Lig: Galibiyetin getirisi 9,66 milyon lira

Trendyol Süper Lig'de her galibiyet 9,66 milyon lira; kulüplere yaklaşık 6,5 milyar lira dağıtılacak, ayak bastı 132,2 milyon lira.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 11:21
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 11:21
Trendyol Süper Lig: Galibiyetin getirisi 9,66 milyon lira

EYÜP KARAKUŞ - Trendyol Süper Lig takımları bu sezon her galibiyette 9,66 milyon lira gelir elde edecek. AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, ligde dağıtılacak yayın gelirleri ve dağıtım esasları netleşti.

Yayın geliri ve dağıtım yöntemi

Toplam 182 milyon dolar tutarındaki yayın bedelinin yarısı, güncel döviz kuru üzerinden kulüplere aktarılacak. Gelirin diğer yarısının ödemesinde ise geçen yıl yapılan yayın ihalesi gününün kuru (31,3 lira) ile bir yılda oluşan enflasyon oranı (%29,27) esas alındı. 2024-25 sezonunda 31,3 liralık kur üzerinden işlem yapılırken, enflasyon değerlemesi sonucu bu tutar 40,46 lira olarak belirlendi.

Yayın gelirinden Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve alt ligler için ayrılan paylar düşüldüğünde, Süper Lig kulüplerine ayrılan tutar yaklaşık 6,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşecek. Bu meblağ, döviz kurunda yaşanacak muhtemel değişikliklerle paralellik arz edecek.

Gelirin dağılımı: Performans, katılım ve geçmiş şampiyonluklar

Süper Lig'e ayrılan paranın dağılımında şu ana başlıklar yer alıyor:

%46 — Performans: Gelirin yüzde 46'sı takımların performansına göre pay ediliyor. Buna göre her galibiyetin kulüplere sağladığı tutar 9,66 milyon lira olacak. Bu meblağ, güncel döviz kuruyla yaklaşık 200 bin avro'ya tekabül ediyor. Beraberliklerde bu tutar iki takım arasında eşit bölüşülecek; yani beraberlik başına 4,83 milyon lira sağlanıyor.

%37 — Katılım (Ayak bastı parası): Gelirin yüzde 37'si lige katılım bedeli olarak 18 takıma eşit dağıtılacak. Her bir kulüp bu kalemden 132,2 milyon lira (yaklaşık 2,7 milyon avro) alacak.

%11 — Geçmiş şampiyonluklar: Havuzdaki gelirin yüzde 11'i geçmiş yıllarda şampiyonluk yaşamış kulüplere verilecek. Geçmiş 69 sezonda şampiyon olmuş her bir unvan için kulübe 10,25 milyon lira ödenecek. (Metindeki döviz karşılığı referansları korunmuştur.)

Sezon sonu primleri

Geriye kalan payın %6'sı ise sezon sonunda ilk 6'ya giren takımlara verilecek. Sıralamaya göre primler şu şekilde:

Şampiyon: 227,8 milyon lira
2.: 182,5 milyon lira
3.: 136,5 milyon lira
4.: 91,2 milyon lira
5.: 45,9 milyon lira
6.: 23,3 milyon lira

Süper Lig 2025/26 sezonu yayın geliri dağılımı (özet)

Katılım Bedeli: 132,2 milyon ₺ (2,7 M€)

Galibiyet: 9,66 milyon ₺ (0,2 M€)

Beraberlik: 4,83 milyon ₺ (0,1 M€)

Geçmiş şampiyonluk başına: 10,25 milyon ₺ (0,213 M€)

Sezon şampiyonluğu: 227,8 milyon ₺ (4,7 M€)

* Tutarlar, döviz kurunda yaşanacak muhtemel değişikliklerle paralellik arz edecek.

