Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK 0-1 Eyüpspor (İlk Yarı)

Trendyol Süper Lig: Gaziantep FK 0-1 Eyüpspor
Trendyol Süper Lig 14. hafta mücadelesinde Gaziantep Futbol Kulübü, Eyüpspor’u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Eyüpspor’un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakika: Sol kanattan Mame Thiam’ın ortasında ceza sahası içinde Draguş’un ayağının tersiyle dokunuşunda meşin yuvarlak kalenin yanından az farkla dışarı çıktı.
9. dakika: Kerem Demirbay ceza sahası içinde Maxim’in müdahalesi sonrası yerde kaldı ve hakem Ömer Tolga Güldibi penaltı noktasını gösterdi.
10. dakika: Penaltıda topun başına geçen Umut Bozuk, kaleci ve meşin yuvarlağı ayrı köşelere göndererek golü kaydetti. 0-1
14. dakika: Gaziantep FK’nın köşe vuruşu sonrası gelişen ani atakta Draguş’un ceza sahası dışından şutunda kaleci Zafer topu kornere çeldi.
24. dakika: Uzun pasta savunmanın arkasına sarkan Draguş kaleci Zafer ile karşı karşıya kaldı, ağlara gönderdiği pozisyon VAR incelemesinin ardından ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı.
39. dakika: Savunma arkasına atılan pasta topla buluşan Draguş’un sağ taraftan ceza sahası içindeki vuruşunu kaleci Zafer kurtardı.
Stat ve Hakemler
Stat: Gaziantep Büyükşehir
Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Murat Şener, Mert Bulut
Kadrolar
Gaziantep FK: Zafer Görgen, Luis Perez, Semih Güler, Tayyip Talha Sanuç, Kevin Rodrigues, Melih Kabasakal (Badou Ndiaye dk. 45), Drissa Camara, Kacper Kozlowski, Maxim, Christopher Lungoyi, Mohamad Bayo
Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Juninho Bacuna, Myenty Abena, Deian Sorescu, Emmanuel Boateng, Enver Kulasin, Yusuf Kabadayı, Rob Nizet, Ogün Özçiçek
Teknik Direktör: Burak Yılmaz
İkas Eyüpspor: Marcos Felipe, Nihad Mujakic, Taras Stepanenko, Emir Ortakaya, Robin Yalçın, Kerem Demirbay, Emre Akbaba, Serdar Gürler, Umut Bozok, Denis Dragus, Mame Thiam
Yedekler: Jankat Yılmaz, Halil Akbunar, Samuel Saiz, Talha Ülvan, Mateusz Legowski, Taşkın İlter, Yalçın Kayhan, Prince Ampem, Baran Ali Gezek, Svit Seşlar
Teknik Direktör: Orhan Ak
Önemli Bilgiler
Goller: Umut Bozok (dk. 10 pen.) (Eyüpspor)
Sarı kartlar: Mame Thiam, Emre Akbaba (Eyüpspor)
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 14. HAFTASINDA EYÜPSPOR'U KONUK EDİYOR. KARŞILAŞMANIN İLK YARISI EYÜPSPOR'UN 1-0 ÜSTÜNLÜĞÜYLE SONA ERDİ.