Trendyol Süper Lig: Hatayspor 0 - 1 Bodrum FK

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Atakaş Hatayspor ile Sipay Bodrum FK arasında oynanan maçta, konuk ekip Bodrum FK ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İlk Yarıda Öne Geçen Bodrum FK

Maçın 25. dakikasında Massanga'nın asist verdiği Rivas, sağ kanattan topu ceza sahasına ortaladı fakat savunma topu uzaklaştırmayı başardı. Kaledeki Sousa, herhangi bir tehlike ile karşılaşmadı.

27. dakikada Bodrum FK, yaptığı etkili baskı sonucunda 1-0 öne geçti. Seferi'nin, Hatayspor savunmasının arasında yer alan topa yaptığı vuruş, ağlarla buluştu.

Hatayspor'un Çabaları Yetersiz Kaldı

Maçın 37. dakikasında Görkem Sağlam, Arka direkteki Massanga'ya güzel bir orta gönderdi; ancak Massanga'nın kafa vuruşu, kaleci Sousa'nın elinde kaldı.

Ilk yarının sonuna gelindiğinde, Bodrum FK 1-0 önde olan taraf oldu. İkinci yarıda Hatayspor'un cevap verip veremeyeceği merakla bekleniyor.