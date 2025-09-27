Trendyol Süper Lig: ikas Eyüpspor 0-0 Göztepe

7. hafta maç özeti

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında ikas Eyüpspor ile Göztepe karşılaştı ve mücadele 0-0 eşitliğiyle sona erdi.

48. dakikada Allan'ın hatalı pasının ardından topu kapan Draguş, ceza yayı çevresinden çektiği şutta topu üstten auta gönderdi.

90+2. dakikada Emre Akbaba'nın sol taç çizgisine yakın noktadan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına gönderilen topa Thiam kafayla vurdu; kaleci meşin yuvarlağın ağlara gitmesine izin vermedi.

90+7. dakikada kullanılan köşe vuruşu sonrası ceza sahası sol çaprazında topu kontrol eden Ampem'in ortasında Thiam bir kez daha kafa vuruşu yaptı, kaleci çizgi üstünde meşin yuvarlağı kontrol etti.

Karşılaşma, iki takımın da gol bulamadığı golsüz eşitlikle tamamlandı.