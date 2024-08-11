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Trendyol Süper Lig İlk Haftası: Sivasspor ve Trabzonspor Golsüz Beraberlik

Sivasspor ile Trabzonspor'un karşı karşıya geldiği Trendyol Süper Lig maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 20:09
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 20:09
Trendyol Süper Lig İlk Haftası: Sivasspor ve Trabzonspor Golsüz Beraberlik

Trendyol Süper Lig'in İlk Hafta Mücadelesi

Trend yol Süper Lig'de heyecan dolu mücadeleler devam ediyor. Net Global Sivasspor, Trabzonspor ile karşılaştığı maçta ilk yarıyı golsüz kapadı.

İlk Yarıda Kaçan Fırsatlar

Maçın başlama düdüğünden itibaren her iki takım da etkili olmaya çalıştı. 5. dakikada Trezeguet'in sağ kanattan yaptığı ortada, Cihan Çanak'ın vurduğu top auta gitti. 20. dakikada Dragus'un sağdan taşıdığı meşin yuvarlak, Trezeguet'nin ceza sahası dışından şutunu engelledi.

Önemli Anlar

25. dakikada orta sahada topu kapan Turgunboev, meşin yuvarlağı rakip ceza sahasına kadar taşıdı. Fakat, golcü oyuncu Manaj'ın pası savunma tarafından uzaklaştırıldı. 36. dakikada Pritchard'ın sert şutu da kaleci Uğurcan Çakır tarafından kornere çeldirildi.

Sonuç olarak, ilk yarı 0-0 sona erdi ve her iki takım da ikinci yarıda gol arayacak.

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