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Trendyol Süper Lig: İlk Yarının Sonucu Sivasspor 1, Hatayspor 1

Sivasspor ve Hatayspor'un karşılaştığı maçta ilk yarı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 14:33
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 14:33
Trendyol Süper Lig: İlk Yarının Sonucu Sivasspor 1, Hatayspor 1

Trendyol Süper Lig'in 9. Haftasında Heyecan Dolu Maç

Net Global Sivasspor ve Atakaş Hatayspor'un karşı karşıya geldiği Trendyol Süper Lig mücadelesinin ilk yarısı, 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Maçın Önemli Anları

Maçın 20. dakikasında, Murat Paluli'nin sağ kanattan yaptığı ortada, Turgunboev kafa ile vurdu ama top direğe çarparak auta gitti.

36. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruş sonrasında, savunmadan dönen topu ceza dışından değerlendiren Murat Paluli'nın vuruşu, üstten az farkla auta çıktı.

43. dakikada, Sivasspor öne geçti. Turgunboev'in sol taraftan kullandığı köşe atışında, ceza sahasında iyi yükselen Manaj, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

Hatayspor, 45+2. dakikada beraberliği yakaladı. Pedro'nun pasında ceza sahasına giren Rivas, sert bir vuruş yaparak topu kaleci Nikolic'in sağından ağlarla buluşturdu: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı böylece 1-1 sona erdi.

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