Trendyol Süper Lig’in 24. Hafta Hakemleri Belli Oldu!

Trendyol Süper Lig’de 24. Hafta Hakemleri Açıklandı
Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında oynanacak maçların hakemleri belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada, bu hafta ligdeki kritik karşılaşmaları yönetecek hakem isimleri açıklandı.
Bugün Oynanacak Maçlar
Bugün oynanacak olan ilk maçta saat 20.00’da Adana Demirspor ve Onvo Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Bu müsabakayı Kadir Sağlam yönetecek.
Yarınki Maçlar ve Hakemler
Yarın oynanacak karşılaşmalarda ise şu maçların hakemleri görev alacak:
- 13.30: Gaziantep FK - Net Global Sivasspor: Ozan Ergün
- 16.00: RAMS Başakşehir - Sipay Bodrum FK: Halil Umut Meler
- 19.00: Beşiktaş - Trabzonspor: Cihan Aydın
16 Şubat Pazar Maç Programı
- 13.30: Atakaş Hatayspor - Corendon Alanyaspor: Adnan Deniz Kayatepe
- 16.00: TÜMOSAN Konyaspor - Reeder Samsunspor: Yasin Kol
- 16.00: ikas Eyüpspor - Bellona Kayserispor: Direnç Tonusluoğlu
- 19.00: Fenerbahçe - Kasımpaşa: Ali Şansalan
17 Şubat Pazartesi Maçı
- 20.00: Çaykur Rizespor - Galatasaray: Zorbay Küçük
Lig heyecanı sürerken, hakemlerin performansı da maçların sonucunu belirleyecek önemli bir etken olacak.