Trendyol Süper Lig’in 24. Hafta Hakemleri Belli Oldu!

Trendyol Süper Lig’de 24. Hafta Hakemleri Açıklandı

Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında oynanacak maçların hakemleri belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada, bu hafta ligdeki kritik karşılaşmaları yönetecek hakem isimleri açıklandı.

Bugün Oynanacak Maçlar

Bugün oynanacak olan ilk maçta saat 20.00’da Adana Demirspor ve Onvo Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Bu müsabakayı Kadir Sağlam yönetecek.

Yarınki Maçlar ve Hakemler

Yarın oynanacak karşılaşmalarda ise şu maçların hakemleri görev alacak:

13.30: Gaziantep FK - Net Global Sivasspor : Ozan Ergün

- : 16.00: RAMS Başakşehir - Sipay Bodrum FK : Halil Umut Meler

- : 19.00: Beşiktaş - Trabzonspor: Cihan Aydın

16 Şubat Pazar Maç Programı

13.30: Atakaş Hatayspor - Corendon Alanyaspor : Adnan Deniz Kayatepe

- : 16.00: TÜMOSAN Konyaspor - Reeder Samsunspor : Yasin Kol

- : 16.00: ikas Eyüpspor - Bellona Kayserispor : Direnç Tonusluoğlu

- : 19.00: Fenerbahçe - Kasımpaşa: Ali Şansalan

17 Şubat Pazartesi Maçı

20.00: Çaykur Rizespor - Galatasaray: Zorbay Küçük

Lig heyecanı sürerken, hakemlerin performansı da maçların sonucunu belirleyecek önemli bir etken olacak.