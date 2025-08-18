DOLAR
Trendyol Süper Lig | Kasımpaşa 0-1 Trabzonspor — Augusto galibiyeti getirdi

Trendyol Süper Lig 2. hafta kapanış maçında Trabzonspor, Kasımpaşa'yı Augusto'nun golüyle 1-0 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 23:37
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 23:37
Maç Özeti

Trendyol Süper Lig'de 2. haftanın kapanış maçında Trabzonspor, konuk olduğu Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti.

Goller ve Kilit Anlar

56. dakikada Visça'nın sağdan kullandığı kornerde arka direkte yükselen Savic, topu altıpas içindeki Onuachu'ya indirdi. Nijeryalı santrforun yakın mesafeden attığı sert şutta meşin yuvarlak, çizgi üzerindeki takım arkadaşı Folcarelli'den döndü.

75. dakikada bordo-mavili ekip öne geçti. Sağ kanattan ceza sahasına giren Sikan'ın plase vuruşunda top uzak direkten oyun alanına döndü. Augusto, altıpasa düşen topu bekletmeden vurarak ağlarla buluşturdu ve skoru 0-1 yaptı.

90. dakikada Mendy'nin ceza yayı sağından yaptığı plase girişiminde top az farkla auta çıktı.

Müsabaka, Karadeniz temsilcisinin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

