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Trendyol Süper Lig: Kasımpaşa ve Gaziantep FK 2-2 Beraberlikte Buluştu

Trendyol Süper Lig 18. haftasında Kasımpaşa ve Gaziantep FK, 2-2 berabere kaldı. Maçta yaşanan kritik anlar ve kararlar dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 15:53
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 15:53
Trendyol Süper Lig: Kasımpaşa ve Gaziantep FK 2-2 Beraberlikte Buluştu

Trendyol Süper Lig'de Kritik Beraberlik

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında, Kasımpaşa ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Maç, 2-2'lik beraberlikle sona erdi ve taraflar, sahadan birer puanla ayrıldı.

Maçın Önemli Anları

Karşılaşmanın 47. dakikasında Kasımpaşa'da Da Costa, Arda Kızıldağ'ın müdahalesiyle ceza sahası içinde düşerken, hakem Cihan Aydın penaltı kararı verdi. Ancak, VAR incelemesi sonrası ofsayt olduğu tespit edilerek penaltı iptal edildi.

66. dakikada ise sağ kanattan kullanılan serbest vuruş sonrası top Ndiaye'nin önünde kaldı. Mustafa Eskihellaç'ın sert şutu az farkla üstten dışarı çıkarken, 77. dakikada Da Costa'nın pası ile ceza sahasında bir fırsat daha yakalandı. Barak'ın yerden sert şutunu kaleci Mustafa Burak Bozan güçlükle uzaklaştırdı.

Gaziantep’in Eşitliği ve Son Dakika Heyecanı

83. dakikada Gaziantep FK, yeniden eşitliği yakaladı. Sol kanattan Okereke'nin pasıyla ceza dışından vuruş yapan Mustafa Eskihellaç'ın şutu, kaleci Gianniotis tarafından çeldi. Dönen topa Halil Dervişoğlu vurdu ve maçta durumu 2-2'ye getirdi.

Maçın son anlarında, 90+2'de Gaziantep atağında Mirza Cihan'ın şutu üst direkten döndü. Dönen topa Lungoyi vurdu ancak VAR incelemesi sonucu ofsayt olduğu için bu gol de geçersiz sayıldı.

Sonuç olarak, maç 2-2 berabere sona erdi; her iki takım da 1 puanla yetindi.

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