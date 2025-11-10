Milli Formayla Masa Tenisinde Dünya Şampiyonluğu

Sakarya Büyükşehirli masa tenisçileri, Mısır’daki Virtüs Dünya Şampiyonası’nda kadın takımlar kategorisinde dünya şampiyonu oldu; Sümeyra Türk ferdi bronz aldı.

Yayın Tarihi: 10.11.2025 17:51
Güncelleme Tarihi: 10.11.2025 17:51
Milli Formayla Masa Tenisinde Dünya Şampiyonluğu

Milli Formayla Masa Tenisinde Dünya Şampiyonluğu

Sakarya Büyükşehirli sporculardan Virtüs Dünya Şampiyonası'nda tarihî başarı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü masa tenisi sporcuları, Mısır'da düzenlenen Virtüs Masa Tenisi Dünya Şampiyonasında ülkemizi ve kulübünü gururla temsil ederek önemli bir zafere imza attı.

1-8 Kasım tarihlerinde gerçekleşen şampiyonada, Sümeyra Türk ferdi kategoride dünya üçüncüsü olurken; kendisi ile birlikte milli forma altında yarışan Ebru Acer ile katıldıkları kadın takımlar kategorisinde dünya şampiyonluğunu kazandılar.

Bu galibiyet, Büyükşehirli sporcuların uluslararası arenadaki başarısını perçinlerken kulübün masa tenisi branşındaki yükselen performansını da gözler önüne serdi.

Öte yandan Sakarya Büyükşehir sporcuları atletizmde de kürsüyü boş bırakmadı. Ankara'da düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Koşusunda; Betül Sena Tercan birinci, Ecem Şura Ünlü ikinci, Esila Duru Şenol beşinci ve Bade Maya Şimşek altıncı oldu. Bu derecelerle takım sıralamasında Büyükşehir şampiyonluk elde etti.

Ayrıca 2. Uluslararası Sancaktepe Cumhuriyet Koşusunda yarışan Ali Turan, 65-69 yaş kategorisinde birincilik kürsüsüne çıktı.

Sakarya Büyükşehirli sporcular, hem masa tenisi hem de atletizmde elde ettikleri derecelerle şehrin ve ülkenin gururu olmaya devam ediyor.

