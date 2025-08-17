Trendyol Süper Lig: RAMS Başakşehir 1-0 Zecorner Kayserispor (İlk Yarı)
İlk Yarı Özeti
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanan mücadelede RAMS Başakşehir, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
14. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Da Costa'nın şutunda, top az farkla yandan auta gitti.
28. dakikada ceza yayının gerisinden Da Costa'nın gönderdiği plase vuruşta, kaleci Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı üstten kornere çeldi.
40. dakikada Da Costa'dan aldığı pasla sol çaprazdan içe kat eden Brnic'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutta top az farkla dışarı çıktı.
41. dakikada ev sahibi ekip golü buldu. Ceza sahası içinde Shomurodov'un pasıyla altıpasın sağında topla buluşan Onur Ergün, meşin yuvarlağı arka direğe ortaladı. Boş pozisyonda Brnic, kafayla topu ağlara gönderdi: 1-0.
RAMS Başakşehir, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.