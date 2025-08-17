DOLAR
40,86 0,09%
EURO
47,82 -0,09%
ALTIN
4.383,26 0%
BITCOIN
4.814.017,21 -0,09%

Trendyol Süper Lig: RAMS Başakşehir 1-0 Zecorner Kayserispor (İlk Yarı)

Trendyol Süper Lig 2. haftasında RAMS Başakşehir, Brnic'in golüyle Zecorner Kayserispor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Yayın Tarihi: 17.08.2025 22:33
Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 22:33
Trendyol Süper Lig: RAMS Başakşehir 1-0 Zecorner Kayserispor (İlk Yarı)

Trendyol Süper Lig: RAMS Başakşehir 1-0 Zecorner Kayserispor (İlk Yarı)

İlk Yarı Özeti

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanan mücadelede RAMS Başakşehir, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

14. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Da Costa'nın şutunda, top az farkla yandan auta gitti.

28. dakikada ceza yayının gerisinden Da Costa'nın gönderdiği plase vuruşta, kaleci Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı üstten kornere çeldi.

40. dakikada Da Costa'dan aldığı pasla sol çaprazdan içe kat eden Brnic'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutta top az farkla dışarı çıktı.

41. dakikada ev sahibi ekip golü buldu. Ceza sahası içinde Shomurodov'un pasıyla altıpasın sağında topla buluşan Onur Ergün, meşin yuvarlağı arka direğe ortaladı. Boş pozisyonda Brnic, kafayla topu ağlara gönderdi: 1-0.

RAMS Başakşehir, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İLGİLİ HABERLER

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trendyol 1. Lig: Sakaryaspor 3-2 Alagöz Holding Iğdır FK — Buz ve Çavuş’un Değerlendirmesi
2
Fatih Kulaksız: 'Kaybettik ama Eyüpspor'un Mücadelesinden Memnunum' — Beşiktaş 2-1
3
Solskjaer: Beşiktaş, ikas Eyüpspor'u 2-1 Yenerek Hak Etti
4
İmaj Altyapı Vanspor 1-0 Esenler Erokspor — Hakan Kutlu: 'Kazanmaya İstek Üst Düzey'
5
Şanlıurfaspor Sıfırdan Sezona Hazır: Bolu Kampı Tamamlandı
6
Manisa FK 2-1 Atakaş Hatayspor | Taşkın: 2008'li 4 Genç Sahada
7
Gençlerbirliği 1-0 Antalyaspor: Hüseyin Eroğlu'dan Maç Değerlendirmesi

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar