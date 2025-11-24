Trendyol Süper Lig: RAMS Başakşehir 3-4 Trabzonspor — Muçi'nin 90+11' golü

Trendyol Süper Lig 13. haftasında Trabzonspor, RAMS Başakşehir'i 4-3 yendi; Ernest Muçi 90+11'de galibiyet golünü kaydetti.

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında RAMS Başakşehir, sahasında karşılaştığı Trabzonspor’a 3-4 mağlup oldu. Mücadele, son dakikalara kadar yüksek tempoda geçti ve Ernest Muçi 90+11. dakikada attığı golle skoru belirledi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

74. dakikada hakem Halil Umut Meler, VAR uyarısı sonrası kenara gelerek Başakşehir’de Olivier Kemen’in ceza sahası içinde elle oynadığı gerekçesiyle penaltı kararı verdi.

76. dakikada penaltıyı kullanan Paul Onuachu, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-2

77. dakikada Zubkov’un sol taraftan ortasında savunmadan seken top Batagov’un önünde kaldı. Bu oyuncunun soldan içeri çevirdiği topu kale alanı gerisinden Muçi, gelişine vuruşla filelere gönderdi. 2-3

86. dakikada Muçi’nin sağdan ortasında ceza sahası içindeki Batagov’un kafa vuruşunda kaleci Muhammed, sağ üst köşeye gelen meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

90+1. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda ön direkte Duarte’nin kafayla içeri çevirdiği topu kale önünde Bertuğ tamamladı. 3-3

90+11. dakikada Batagov’un pasında Ernest Muçi, ceza yayı üzerinden sert bir vuruşla meşin yuvarlağı sol üst köşeden filelerle buluşturdu. 3-4

Stat ve Hakemler

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Halil Umut Meler, Çağlar Uyarcan, Murat Temel

Kadro ve Teknik Direktörler

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Leonardo Duarte, Ousseynou Ba, Festy Ebosele, Olivier Kemen (Bertuğ Yıldırım dk. 81), Umut Güneş (Ömer Ali Şahiner dk. 81), Deniz Türüç (Jerome Opoku dk. 13), Amine Harit (Berat Özdemir dk. 62), Eldor Shomurodov, Davie Selke (Nuno Da Costa dk. 81)

Yedekler: Doğan Alemdar, Abbosbek Fayzullayev, Miguel Crespo, Jakub Kaluzinski, Ivan Brnic

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Trabzonspor: Andre Onana, Wagner Pina, Okay Yokuşlu, Arseniy Batagov, Mustafa Eskihellaç, Christ Oulai, Tim Folcarelli (Ernest Muçi dk. 63), Edin Visca (Kazeem Olaigbe dk. 11), Felipe Auguto (Ozan Tufan dk. 86), Oleksandr Zubkov, Paul Onuachu

Yedekler: Ahmet Doğan Yıldırım, Danylo Sikan, Onuralp Çakıroğlu, Rayyan Baniya, Yakuphan Sarialioğlu, Arif Boşluk, Serdar Saatçı

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Goller

RAMS Başakşehir: Davie Selke (dk. 22 pen.), Eldor Shomurodov (dk. 45), Bertuğ Yıldırım (dk. 90+1)

Trabzonspor: Felipe Auguto (dk. 37), Paul Onuachu (dk. 76 pen.), Ernest Muçi (dk. 77), Ernest Muçi (dk. 90+11)

Kartlar

Kırmızı kart: Festy Ebosele (dk. 10) (RAMS Başakşehir)

Sarı kartlar: Olivier Kemen, Ousseynou Ba (RAMS Başakşehir); Christ Oulai, Ernest Muçi (Trabzonspor)

