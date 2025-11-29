Trendyol Süper Lig: RAMS Başakşehir, Kasımpaşa'yı Deplasmanda 3-1 Yendi

RAMS Başakşehir Deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-1 Mağlup Etti
Trendyol Süper Lig | 14. Hafta Özeti
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında RAMS Başakşehir, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti. Mücadele, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynandı.
Goller: Fayzullayev (dk. 26), Amine Harit (dk. 45+4), Shomurodov (dk. 90+7) - RAMS Başakşehir; Arous (dk. 79) - Kasımpaşa.
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Osman Gökmen Bilir, Gökhan Barcın.
Maçtan Dakikalar (İkinci Yarı)
46.' Diabate'nin sağ çaprazdan ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta kaleci Muhammed topu kornere çeldi.
75.' Kasımpaşa ceza sahası önünde hava topuna çıkan Davie Selke'nin müdahalesi sonrası Arous yerde kaldı; hakem Atilla Karaoğlan faul çaldı. Selke, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
79.' Diabate'nin sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Arous kafayla topu ağlara gönderdi. Skor: 1-2.
90+1.' Owusu'nun sol çaprazdan ceza sahasına ortasında Pape Gueye, arka direkte yaptığı kafa vuruşunda top direk dibinden dışarı gitti.
90+7.' Crespo'nun kendi yarı alanından verdiği pasta orta yuvarlakta topu alan Shomurodov, hızla ceza sahasına girerek sol çaprazdan yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. Skor: 1-3.
Takımlar ve Kadrolar
Kasımpaşa: Gianniotis, Claudio Winck, Adem Arous, Nicholas Opoku, Attila Szalai (Diabate dk. 46), Owusu, Mamadou Fall (Ali Yavuz Kol dk. 65), Baldursson, Cafu (Cem Üstündağ dk. 14, Kubilay Kanatsızkuş dk. 65), Ben Ouanes, Pape Gueye.
Yedekler: Şant Kazancı, Atakan Müjde, Yusuf Barası, Espinoza, Taylan Utku Aydın, Yasin Eratilla.
Teknik Direktör: Şota Arveladze.
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut (Ömer Ali Şahiner dk. 53), Leo Duarte, Jerome Opoku, Christopher Operi, Olivier Kemen (Miguel Crespo dk. 78), Umut Güneş (Berat Özdemir dk. 72), Fayzullayev (Hamza Güreler dk. 78), Shomurodov, Amine Harit (Nuno Da Costa dk. 72), Davie Selke.
Yedekler: Doğan Alemdar, Onur Ergün, Jakub Kaluzinski, Ivan Brnic, Bertuğ Yıldırım.
Teknik Direktör: Nuri Şahin.
Kartlar ve Öne Çıkanlar
Kırmızı kart: Davie Selke (dk. 75) (Başakşehir).
Sarı kartlar: Nicholas Opoku, Attila Szalai, Mamadou Fall, Baldursson (Kasımpaşa); Jerome Opoku, Ömer Ali Şahiner, Leo Duarte (Başakşehir).
TRENDYOL SÜPER LİG’İN 14. HAFTASINDA RAMS BAŞAKŞEHİR, DEPLASMANDA KARŞILAŞTIĞI KASIMPAŞA’YI 3-1 MAĞLUP ETTİ.