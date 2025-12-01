Trendyol Süper Lig: Samsunspor 1-1 Alanyaspor — Güven 90+1'de Eşitledi

Trendyol Süper Lig: Samsunspor 1 - Alanyaspor 1

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Samsunspor, sahasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın son anlarında gelen golle Alanyaspor skoru eşitledi ve karşılaşma iki takım için de birer puanla sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada Hagi’nin kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Lima’nın kafa vuruşunda kaleci Okan topu kurtardı.

79. dakikada Holse’nin ara pasında kaleyi sol çaprazdan gören Musaba’nın şutunda top az farkla auta çıktı.

84. dakikada Emre’nin ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Musaba’nın şutu direğin sağından dışarı gitti.

90+1. dakikada Ümit’in şutunda topu önünde bulan Güven’in şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1

Stat ve Hakemler

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Kadir Sağlam, Kerem Ersoy, Mehmet Salih Mazlum

Samsunspor

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Joe Mendes dk. 62), Toni Borevkovic, Rick van Drongelen, Logi Tomasson, Eyüp Aydın (Soner Aydoğdu dk. 62), Antoine Makoumbou, Carlo Holse (Soner Gönül dk. 89), Emre Kılınç, Anthony Musaba (Yunus Emre Çift dk. 85), Cherif Ndiaye (Marius Moundilmadji dk. 62)

Yedekler: Albert Posiadala, Efe Üstün, Polat Yaldır, Tahsin Bülbül

Teknik Direktör: Thomas Reis

Alanyaspor

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Nuno Lima (Güven Yalçın dk. 86), Fidan Aliti, Ümit Akdağ, Florent Hadergjonaj, Ruan Duarte, Fatih Aksoy (İbrahim Kaya dk. 64), Gaius Makouta, Elia Meschack (Uchenna Ogundu dk. 46), Ianis Hagi (Efecan Karaca dk. 78), Ui-jo Hwang (Steve Mounie dk. 78)

Yedekler: Mert Bayram, Paulo Victor, Batuhan Yavuz, Baran Moğultay, Semih Doğanay

Teknik Direktör: Joao Pereira

Goller ve Kartlar

Goller: Musaba (dk. 15) (Samsunspor), Güven (dk. 90+1) (Alanyaspor)

Kırmızı kartlar: Joe Mendes (dk. 90+3), Makoumbou (Maç sonu) (Samsunspor)

Sarı kartlar: Emre Kılınç, Eyüp, Tomasson (Samsunspor); Ümit Akdağ, Makouta (Alanyaspor)

