Trendyol Süper Lig: Trabzonspor 1-0 Hesap.com Antalyaspor (İlk Yarı)

İlk yarı özeti

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Trabzonspor-Hesap.com Antalyaspor maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

18. dakikada ceza alanı içinde uygun durumdaki Onuachu'nun şutunda savunmada Veysel Sarı'ya çarpan top az farkla kornere gitti.

19. dakikada Zubkov'un sağdan ortasında, Mustafa Eskihellaç'ın vurumadığı top ceza yayı üzerindeki Olaigbe'nin önüne düştü. Bu futbolcunun sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

36. dakikada Zubkov'un soldan ortasında, yakın mesafede Savic'in kafa ile dokunduğu topu kaleci Abdullah Yiğiter önledi.

39. dakikada Trabzonspor'un golü geldi. Zubkov'un sağdan kullandığı köşe atışında, yerden seken topu direk dibinden Savic, filelere gönderdi: 1-0.

40. dakikada Folcarelli'nin ceza alanı dışından şutunda top kaleci Abdullah Yiğiter'den döndü. Bu kez Augusto'nun kaleye doğru gönderdiği meşin yuvarlağı Onuachu çizgi önünden filelere yolladı. Ancak Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla Onuachu'nun ofsaytte bulunduğu gerekçesiyle gol kararı iptal edildi.

45+2. dakikada Zubkov'un şutunda kaleci Abdullah Yiğiter, topu üsten kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı bordo-mavili takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.