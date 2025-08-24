DOLAR
40,83 0%
EURO
47,84 0%
ALTIN
4.431,67 0%
BITCOIN
4.668.900,75 0,77%

Trendyol Süper Lig: Trabzonspor 1-0 Hesap.com Antalyaspor (İlk Yarı)

Trendyol Süper Lig 3. hafta maçında Trabzonspor, Zubkov'un köşe atışında Savic'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Onuachu'nun golü VAR ile iptal edildi.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 20:00
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 20:00
Trendyol Süper Lig: Trabzonspor 1-0 Hesap.com Antalyaspor (İlk Yarı)

Trendyol Süper Lig: Trabzonspor 1-0 Hesap.com Antalyaspor (İlk Yarı)

İlk yarı özeti

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Trabzonspor-Hesap.com Antalyaspor maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

18. dakikada ceza alanı içinde uygun durumdaki Onuachu'nun şutunda savunmada Veysel Sarı'ya çarpan top az farkla kornere gitti.

19. dakikada Zubkov'un sağdan ortasında, Mustafa Eskihellaç'ın vurumadığı top ceza yayı üzerindeki Olaigbe'nin önüne düştü. Bu futbolcunun sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

36. dakikada Zubkov'un soldan ortasında, yakın mesafede Savic'in kafa ile dokunduğu topu kaleci Abdullah Yiğiter önledi.

39. dakikada Trabzonspor'un golü geldi. Zubkov'un sağdan kullandığı köşe atışında, yerden seken topu direk dibinden Savic, filelere gönderdi: 1-0.

40. dakikada Folcarelli'nin ceza alanı dışından şutunda top kaleci Abdullah Yiğiter'den döndü. Bu kez Augusto'nun kaleye doğru gönderdiği meşin yuvarlağı Onuachu çizgi önünden filelere yolladı. Ancak Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla Onuachu'nun ofsaytte bulunduğu gerekçesiyle gol kararı iptal edildi.

45+2. dakikada Zubkov'un şutunda kaleci Abdullah Yiğiter, topu üsten kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı bordo-mavili takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İLGİLİ HABERLER

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsunspor, Panathinaikos Hazırlıklarına Başladı
2
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2025 Kadrosu Açıklandı
3
FIBA 16 Yaş Altı Kızlar B Ligi: Türkiye 62-27 İrlanda — Çeyrek Finalde
4
Trendyol Süper Lig: Trabzonspor 1-0 Hesap.com Antalyaspor (İlk Yarı)
5
Red Bull'dan Toprak Razgatlıoğlu'na Özel Kutu: QR Kodlu Oyun ve Jerez Ödülü
6
Cemal Yusuf Bakır, 20 yaş altı dünya 2'ncisi oldu — Grekoromen 130 kg'ta gümüş
7
Trabzonspor’un eski başkanı TFF Bakanlığı için adaylığını koydu

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı