Trendyol Süper Lig: Trabzonspor, Gaziantep FK'yi İlk Yarısında 2-0 Geçti

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Gaziantep FK'yi ilk yarıda 2-0 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 20:14
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 20:14
Trendyol Süper Lig: Trabzonspor, Gaziantep FK'yi İlk Yarısında 2-0 Geçti

Trabzonspor, Gaziantep FK Karşısında Farkı Açıyor

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan karşılaşmada Trabzonspor, Gaziantep FK'yi ilk yarıda 2-0'lık skorla geride bıraktı.

İlk Yarının Önemli Anları

Maçın 13. dakikasında, Husic'in uzun pasında rakip savunmanın arkasına sarkan Sorescu, kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldı. Ancak, %uD14Dğurcan başarılı bir kurtarış yaparak topu uzaklaştırdı.

20. dakikada Banza'nın topuk pasıyla ceza sahasına ilerleyen Lundstram, kaleci Burak Bozan ile baş başa kaldı. Ancak, Burak iyi bir refleksle bu pozisyondan da kurtulmayı başardı.

Karşılaşmanın 27. dakikasında, Visca'nın pasıyla hareketlenen Zubkov'un aşırtmaya çalıştığı top kaleci Burak'ta kaldı. İlk yarının 33. dakikasında, Mustafa Eskihellaç'ın soldan ortasında Sikan'ın kafa vuruşu direğin yanından auta gitti.

45. dakikada Okereke'nin sağ çaprazdan çektiği şut kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı. Ancak, 45+2. dakikada Trabzonspor öne geçti. Zubkov'un soldan kullandığı serbest vuruşta, Batagov'un indirdiği topu altıpas içinde Banza filelere gönderdi.

Karşılaşmanın son dakikalarında, 45+6. dakikada Trabzonspor bir gol daha buldu. Zubkov'un sağ taraftan kullandığı serbest atışta, Visca'nın yerden şutunda savunmaya çarpan top ağlara gitti: 2-0.

İlk yarı sonunda, ev sahibi Trabzonspor, Gaziantep FK karşısında 2-0 önde kapattı.

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