TTF Yönetim Kurulu İlk Toplantısını Ankara'da Gerçekleştirdi

TTF'den Yeni Döneme Yönelik İlk Adım

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF), olağan seçimli genel kurulun ardından ilk yönetim kurulu toplantısını Ankara'da gerçekleştirdi. 11 Kasım’da yapılan genel kurul sonucu seçilen yönetim kurulu, TTF Ankara merkez ofisinde bir araya geldi.

Toplantıya Çevrim İçi Katılım

TTF Başkanı Şafak Müderrisgil liderliğinde düzenlenen toplantıya, bazı yönetim kurulu üyeleri çevrim içi olarak katıldı. Toplantıda, genel sekreter Yalçın Yüksel de yer aldı.

Hedefler ve Politikaların Belirlenmesi

Toplantı vesilesiyle, yeni döneme ilişkin hedefler ve uygulanacak politikalar üzerinde duruldu. Ayrıca, Başkan Müderrisgil, Hakan Ertürk'ü başkan vekili olarak görevlendirdi.

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Türkiye Tenis Federasyonunda (TTF) olağan seçimli genel kurulun ardından ilk yönetim kurulu toplantısı, TTF Başkanı Şafak Müderrisgil'in (ortada) başkanlığında, Ankara'da gerçekleştirildi.