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TTF Yönetim Kurulu İlk Toplantısını Ankara'da Gerçekleştirdi

Türkiye Tenis Federasyonu, olağan genel kurul sonrası yeni yönetimle ilk toplantısını Ankara'da yaptı.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 18:12
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 18:17
TTF Yönetim Kurulu İlk Toplantısını Ankara'da Gerçekleştirdi

TTF'den Yeni Döneme Yönelik İlk Adım

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF), olağan seçimli genel kurulun ardından ilk yönetim kurulu toplantısını Ankara'da gerçekleştirdi. 11 Kasım’da yapılan genel kurul sonucu seçilen yönetim kurulu, TTF Ankara merkez ofisinde bir araya geldi.

Toplantıya Çevrim İçi Katılım

TTF Başkanı Şafak Müderrisgil liderliğinde düzenlenen toplantıya, bazı yönetim kurulu üyeleri çevrim içi olarak katıldı. Toplantıda, genel sekreter Yalçın Yüksel de yer aldı.

Hedefler ve Politikaların Belirlenmesi

Toplantı vesilesiyle, yeni döneme ilişkin hedefler ve uygulanacak politikalar üzerinde duruldu. Ayrıca, Başkan Müderrisgil, Hakan Ertürk'ü başkan vekili olarak görevlendirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Türkiye Tenis Federasyonunda (TTF) olağan seçimli genel kurulun ardından ilk yönetim kurulu...

Türkiye Tenis Federasyonunda (TTF) olağan seçimli genel kurulun ardından ilk yönetim kurulu toplantısı, TTF Başkanı Şafak Müderrisgil'in (ortada) başkanlığında, Ankara'da gerçekleştirildi.

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