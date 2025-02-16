Tuba Yakan'ın İsmi Kocaeli'deki Spor Salonuna Verildi

Dünya ve Avrupa şampiyonu karateci Tuba Yakan, Kocaeli'deki bir spor salonuna ismi verilen ilk sporcu oldu.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 14:11
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 14:11
Tuba Yakan'ın İsmi Kocaeli'deki Spor Salonuna Verildi

Dünya Şampiyonu Tuba Yakan'a Onur Verildi

Dünya ve Avrupa şampiyonu karateci Tuba Yakan'ın ismi, Kocaeli'deki bir spor salonuna verildi. Bu özel onur, Türkiye Karate Federasyonu tarafından duyuruldu.

Tuba Yakan'ın Başarıları

Tuba Yakan, kadınlar kumite 55 kilo kategorisinde bir dünya şampiyonluğu ve iki Avrupa şampiyonluğu gibi önemli başarılara imza atmıştır. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Dilovası ilçesindeki spor salonuna verilen ismin ardında, Yakan’ın kulvarda elde ettiği üstün başarılar yatıyor.

Bu gelişme, Türk sporunun uluslararası alandaki temsilcilerinden biri olan Yakan'ın kariyerine yapılan vurgu olarak dikkat çekiyor. Kocaeli’deki bu spor salonu, genç sporculara ilham vermeye devam edecek.

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