Tugay Kerimoğlu KKTC'de sportif direktör oldu

Tugay Kerimoğlu Kıbrıs'a gitti! Tüm detaylar haberimizde.

Tugay Kerimoğlu KKTC'de sportif direktör oldu
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Eski Milli Futbolcu Kıbrıs anlaşmasını tamamladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KERİMOĞLU KIBRIS YOLCUDU

Eski Milli Futbolcu Tugay Kerimoğlu Kıbrıs takımlarından Değirmenlik Spor Kulübü sportif direktör anlaşmasını tamamladı. Kulüp Başkanı Hakan Törehan ile görüşmelerini tamamlayan Kerimoğlu yarın itibariyle Kıbrıs'a gidecek. Görüşmeler sonrasında imzaların atılması ve görevinin başlaması tahmin ediliyor. Tugay Kerimoğlu Galatasaray altyapısında futbol kariyerine başladı ve kısa süre içinde performansıyla göz dolduran Kerimoğlu milli takıma çağrıldı. 

tugay kerimoğlu kıbrıs yolcusu

1988-88 sezonunda Galatasaray A takıma yükselen Kerimoğlu ilk profesyonel maçını Çaykur Rizespor takımıyla yaşadı ve 4 maça çıkan Kerimoğlu ilk sezonunda şampiyonluk yaşadı. Uzun seneler sarı kırmızılı takımda forma giyen Kerimoğlu Avrupa'nın da dikkatini çekti ve İskoçya'ya transfer oldu. Class Glasgow Randers takımındaki performansıyla adından söz ettiren Kerimoğlu daha sonra İngiltere'nin Blackburn Rovers takımına transfer oldu ve 8 sezon burada kaldı ve futbol kariyerini bu takımda bitirdi. 

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