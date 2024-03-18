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Tümer Metin'in Fenerbahçe-Trabzonspor maçı sonrası skandal yorumu tartışma yarattı

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ardından yaşanan olaylar, eski futbolcu Tümer Metin'in yorumuyla yeni bir boyut kazandı. Metin'in Fenerbahçeli futbolcuların sahadaki kutlamasını "yapmayacaksın" diyerek eleştirmesi, taraftarlar arasında tartışmalara yol açtı.

Yayın Tarihi: 18.03.2024 00:45
Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 00:45
Tümer Metin'in Fenerbahçe-Trabzonspor maçı sonrası skandal yorumu tartışma yarattı

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ardından yaşanan olaylar, eski futbolcu Tümer Metin'in yorumuyla yeni bir boyut kazandı.

fenerbahçe

Metin, Fenerbahçeli futbolcuların sahanın ortasında galibiyet kutlamasını eleştirerek, "Yapmayacaksın. O gerginliğe sebebiyet vermeyeceksin. O kutlamayı sahanın ortasında yapmayacaksın. Yapmayacaksın abi. Mert Hakan Yandaş gibi gol sevinçleri yaparsan, Trabzon'da bunlar olur. Bunlar daha önce de oldu ve olmaya devam edecek." dedi.

"Galip gelmişsin, git içeride sevin abi. Bu olayların olacağı çok netti. Ülkenin dinamikleri var. Erzurum'da böyle sevinirsen, bu tepkiyi almazsın. Trabzon'da sevinirsen bu tepkiyi alırsın. Bunları hesap etmiyorsan ben bilemem." sözlerini ekledi.

fenerbahçe

Tümer Metin'in yorumları taraftarlar arasında tartışmalara yol açtı.

Bazı taraftarlar Metin'e hak verirken, bazı taraftarlar ise Fenerbahçeli futbolcuların galibiyetlerini kutlama özgürlüğü olduğunu savundu.

Fenerbahçe-Trabzonspor ilk maçta da benzer bir sevinç yaşamıştı.

Ligin ilk yarısında oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçında 3-2 galip gelen Trabzonsporlu futbolcular, sahanın ortasında sevinç yaşamış ve herhangi bir olay yaşanmamıştı.

fenerbahçe

Bu durum, Tümer Metin'in yorumlarının çelişkili olduğunu gösteren bir örnek olarak yorumlandı.

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