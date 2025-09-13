TÜMOSAN Konyaspor 0-1 Corendon Alanyaspor (İlk yarı)
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanan TÜMOSAN Konyaspor - Corendon Alanyaspor maçının ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İlk Yarı Özeti
14. dakika: Umut Nayir'in ara pasına hareketlenen Ndao, ceza sahası içinden şutunu denedi; kaleci Ertuğrul Taşkıran iki hamlede topu kontrol etti.
28. dakika - Gol: Orta saha önünde Enes Keskin'in pasıyla topla hareketlenen Ogundu, çalımlarla ceza sahasına girip yaptığı düzgün vuruşla fileleri havalandırdı. 0-1.
34. dakika: Guilherme'nin sol köşe gönderinden kullandığı kornerde altı pas üstünde yükselen Adil Demirbağ'ın kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Corendon Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.