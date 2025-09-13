TÜMOSAN Konyaspor 0-1 Corendon Alanyaspor — İlk Yarı | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig 5. haftasında ilk yarı Corendon Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Ogundu 28. dakikada golü kaydetti.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 20:55
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 20:55
TÜMOSAN Konyaspor 0-1 Corendon Alanyaspor — İlk Yarı | Trendyol Süper Lig

TÜMOSAN Konyaspor 0-1 Corendon Alanyaspor (İlk yarı)

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanan TÜMOSAN Konyaspor - Corendon Alanyaspor maçının ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İlk Yarı Özeti

14. dakika: Umut Nayir'in ara pasına hareketlenen Ndao, ceza sahası içinden şutunu denedi; kaleci Ertuğrul Taşkıran iki hamlede topu kontrol etti.

28. dakika - Gol: Orta saha önünde Enes Keskin'in pasıyla topla hareketlenen Ogundu, çalımlarla ceza sahasına girip yaptığı düzgün vuruşla fileleri havalandırdı. 0-1.

34. dakika: Guilherme'nin sol köşe gönderinden kullandığı kornerde altı pas üstünde yükselen Adil Demirbağ'ın kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Corendon Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş 2-1 RAMS Başakşehir: Cengiz Ünder 90+1'de galibiyeti getirdi
2
Özbelsan Sivasspor 1-0 SMS Yapı Sarıyer: Korkmaz 'Bulutları dağıttık'
3
Corendon Alanyaspor, Konyaspor'u 2-1 yendi | Trendyol Süper Lig 5. Hafta
4
Beşiktaş, Cengiz Ünder'in uzatma golüyle RAMS Başakşehir'i 2-1 yendi
5
Gaziantep FK Kocaelispor Maçına Hazır
6
Uğurcan Çakır: 'Galatasaray'ın Gelecek Başarılarına Katkı Sağlamak İstiyorum' | Eyüpspor 0-2
7
Galatasaray, Eyüpspor'u 2-0 Yenerek Süper Lig'de 5'te 5 Yaptı

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye